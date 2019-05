Chance auf ein neues Leben

Die Sylterin Sina Jürgensen wartet auf eine neue Niere / Am Tag der Organspende am Sonnabend in Kiel wirbt sie für Solidarität zwischen Kranken und Gesunden

von Margret Kiosz

28. Mai 2019, 21:22 Uhr

Kiel | Sina Jürgensen spricht leise. So als wolle sie Kraft sparen. Sie erzählt, wie überraschend damals die Diagnose Niereninsuffizienz für sie kam, wie kräftezehrend die drei Dialysetermine pro Woche für sie sind. Die 35-Jährige wirkt gefasst, scheint das Problem rational anzugehen. Doch als sie gefragt wird, was sie am meisten vermisse und auf was sie sich nach einer Transplantation am meisten freue, verliert sie die Fassung. „Trinken, einfach nur Wasser trinken“, bricht es aus ihr heraus. Und es rollen Tränen.

Bis sie ihren Durst wieder uneingeschränkt löschen kann, wieder Flüssigkeit aufnehmen kann so viel sie will, kann noch einige Zeit vergehen. Seit sechs Jahren wartet die Sylterin auf ein Spenderorgan. Die durchschnittliche Wartezeit auf eine neue Niere beträgt etwa 13 Jahre.

955 Organspender standen im letzten Jahr in Deutschland rund 9400 Menschen auf der Warteliste gegenüber. 3790 von ihnen – darunter 108 Schleswig-Holsteiner – hatten das Glück, rechtzeitig ein Spenderorgan zu bekommen und transplantiert zu werden. Derzeit warten 400 Schleswig-Holsteiner so wie Jürgensen auf eine Niere, ein neues Herz, eine Lunge oder Leber. Jeder fünfte, der in Deutschland auf der Warteliste steht, stirbt während er wartet.

Für Jürgensen ist der Tag der Organspende, der in diesem Jahr in Kiel stattfindet, deshalb wichtig, um die Menschen wachzurütteln. Dabei ist ihr der Gang in die Öffentlichkeit nicht leicht gefallen. Bislang hat sie ihre Krankheit geheim gehalten. Nur die Familie und der engste Freundeskreis wusste Bescheid. „Wenn ich zum Essen eingeladen wurde, habe ich mich damit entschuldigt, dass ich schon was anderes vorhabe.“ Denn das Essen ist problematisch. „Schokolade, Pizza, alles was schmeckt, darf ich nicht. Zu viel Phosphat, zu viel Kalium – das ist kompliziert.“ Sie wollte einfach nicht in Watte gepackt werden, erklärt sie ihr Versteckspiel. Auch jetzt sieht man der zierlichen Frau die Krankheit nicht an. Die langen Haare, die locker über den Hals fallen, verdecken den Dauerkatheter für die Dialyse und fallen lässig auf ihr topmodisches Shirt im Animal-Print.

Immer montags, mittwochs und freitags muss sie ins Dialysezentrum in Westerland. Die Blutwäsche dauert etwa sechs Stunden und ist eine echte Strapaze. „Das ist wie Hochleistungssport für den Körper. Anschließend habe ich Gliederschmerzen und fühle mich wie eine 80-Jährige.“ Während sie an „normalen Tagen“ trotz ihrer Schwerbehinderung in einem kleinen Betrieb stundenweise die Buchhaltung macht, ist sie an den drei Dialysetagen außer Gefecht gesetzt. Sie schläft viel, geht mir ihrem Hund spazieren und regeneriert so gut es geht. Unterstützt wird sie von ihren Eltern, die schon damals, als sie drei Monate auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfte – Nieren und Leber streikten, die Herzklappen schlossen nicht richtig und die Lunge machte Probleme – nicht von ihrer Seite gewichen sind.

Bestimmte Gedanken verbietet sich Jürgensen: „Alles, was zu emotional ist, schiebe ich weg, sonst werde ich verrückt“, erklärt sie. Sich vorzustellen, dass sie noch jahrelang auf ein Spenderorgan warten muss, dass halte sie nicht aus. Das öffentliche Werben für Organspenden hilft ihr hingegen. „Ich habe die Möglichkeit, aus meiner Krankheit, die ja eigentlich etwas Schlechtes ist, etwas Gutes zu machen – und das motiviert mich“, sagt sie. Mit ihrer Geschichte will Sina Jürgensen nicht nur auf sich, sondern auch auf viele Tausende andere Menschen aufmerksam machen. „Ich kann an meinem Schicksal nichts ändern, ich kann aber versuchen, es für etwas Gutes zu nutzen“. Selbst wenn sie nur ein oder zwei Menschen anregen könne, mal darüber nachzudenken, einen Organspendeausweis auszufüllen, wäre es nicht umsonst gewesen und hätte einen Sinn. Für viele Betroffene zähle jeder Tag.

Am Sonnabend will sie in Kiel dafür werben. Das zentrale Motto des Organspendertages lautet dann: „Richtig. Wichtig. Lebenswichtig.“

Gerade in diesem Jahr ist die Organspende ein viel diskutiertes Thema, auch in der Politik. Einiges hat sich bereits getan: Das neue Transplantationsgesetz bietet Krankenhäusern bessere finanzielle und strukturelle Unterstützung für Organentnahmen. Darüber hinaus geht die breite gesellschaftliche Debatte über eine mögliche neue Regelung (Widerspruchsregelung) bei der Organspende weiter.

„Jede Spenderin und jeder Spender schenkt statistisch betrachtet drei schwer kranken Patienten eine neue Lebenschance“, betont Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). „Der Tag der Organspende ist ein guter Anlass, sich umfassend mit dem Thema auseinanderzusetzen und einen Organspendeausweis auszufüllen“, appelliert Garg.

Mit dabei ist am Sonnabend auch Burkhard Tapp vom Bundesverband der Organtransplantierten. Er lebt seit 17 Jahren mit einer Spenderlunge und engagiert sich für die Aufklärung zur Organspende. So waren es auch die Patientenverbände, die den Tag der Organspende vor 37 Jahren ins Leben gerufen haben. „Wir wollen an diesem Tag unseren Dank zum Ausdruck bringen gegenüber allen Organspendern und ihren Angehörigen. Sie haben schwerkranken Menschen Hoffnung und neues Leben geschenkt. Die Organspende ist für uns das größte Geschenk und eine Geste der Mitmenschlichkeit und Solidarität.“