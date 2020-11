CDU fürchtet, dass uns der Kies ausgeht

Vorräte reichen noch für sechs Jahre / Land will neue Fördergebiete ausweisen

Avatar_shz von

07. November 2020, 17:10 Uhr

Kiel | Der CDU-Fraktionschef drückt es so aus: „Es gibt Grund zur Eile.“ Und damit meint Tobias Koch, dass das Land schnell reagieren muss, wenn den Bauunternehmen im ganzen Land nicht Sand und Kies ausgehen soll. „Die Vorräte im Land reichen nach Auskunft der Branche bei fortschreitender Bautätigkeit noch für sechs Jahre“, sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Lukas Kilian. „Bei einer Ausweitung der Flächen und einem stabilen Verbrauch, wäre die Versorgung für rund 70 Jahre gesichert.“

Deshalb hat die Fraktion gestern per Videokonferenz einen Kies und Rohstoffgipfel veranstaltet – mit Vertretern aus drei Ministerien, der Baubranche und der Kommunen, wobei die Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte laut Koch „noch ausbaufähig“ ist.

Umso mehr freut den Fraktionschef die Zusage seiner Parteifreundin und Staatssekretärin Kristina Herbst: „Klares Ziel des Innenministeriums ist es, langfristig ausreichende Vorbehaltsgebiete für den Kiesabbau auszuweisen.“ Die sollen die Nachfrage der Baubranche für 15 Jahre decken. Bis diese Flächen aber so geplant sind, dass sie für den Abbau bereit sind, können noch Jahre vergehen – allerdings können Kommunen allein auch jetzt schon neue Gebiete ausweisen.

Heimische Rohstoffe zu fördern, sei besser als sie aus dem Ausland über lange Transportwege nach Schleswig-Holstein zu bringen, meint Koch. Die CDU-Fraktion will deshalb auch an bestehende und mögliche Landschaftsschutzflächen heran. Deshalb soll die Baubranche angehört werden, bevor die Kreise solche Flächen ausweisen. „Und wir wollen, dass geprüft wird, ob man nicht räumlich oder zeitlich beschränkt die Förderung von Rohstoffen zulassen kann“, sagt Kilian. Das müsse der Natur nicht langfristig schaden, wenn man nach Ende einer bis zu 25 Jahre dauernden Abbauphase das Gebiet renaturiere. „So waren etwa der Bereich auf dem heute der Tierpark Arche Warder steht, einmal ein Abbaugebiet“, sagt Kilian.

Damit der Verbrauch von Rohstoffen aber minimiert werden kann, wollen die CDU-Politiker, dass verstärkt mit recyceltem Material in Schleswig-Holstein gebaut wird. Bis zu 15 Prozent an Rohstoffen ließen sich so einsparen, sagt Kilian. Bei privaten Aufträgen werde das schon häufig ausgenutzt, bei öffentlichen kaum. Deshalb wollen die CDU-Politiker möglichst bis zum Frühjahr die Gesetze und Verordnungen so anpassen, dass in Ausschreibungen verpflichtend hineingeschrieben wird, wenn keine recycelten Materialien verwendet werden sollen. Es sei nicht einzusehen, dass etwa bei einem Straßenbau in Kiel, wertvolle Natursteine als Untergrund verbaut würden, die auch in Gärten zum Einsatz kommen könnten, so Kilian. Zudem würden durch den Einsatz von altem Material Deponien entlastet und Kosten minimiert. Koch: „Und bei immer weiter steigenden Baukosten, ist das auch ein Beitrag, um mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.“