Caravan-Diebstahl auf Bestellung

Von Belgien aus soll ein 23-Jähriger Komplizen zum Wohnwagen-Klau aufgefordert haben / Diebe schlugen auch bei Kiel zu

von shz.de

01. Mai 2019, 19:48 Uhr

Hildesheim/Schwentinental | Seine Situation wurde dem 23-jährigen Angeklagten wohl erst klar, als er in Handschellen in den Saal des Landgerichts Hildesheim (Niedersachsen) geführt wurde. Beim Anblick seiner Familie brach er schluchzend in Tränen aus. Der Mann ist wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls angeklagt. Ihm werden Diebstähle von Luxus-Wohnwagen vorgeworfen, darunter auch ein Fall aus der Nähe von Kiel.

„Er ist doch selbst noch ein halbes Kind, steht zum ersten Mal vor Gericht. Eine Bande hat ihn vorgeschoben“, erklärte sein Verteidiger vor Prozessbeginn. Die Hildesheimer Staatsanwaltschaft sieht dies ganz anders. Laut Anklage soll der 23-Jährige selbst zu einer Bande gehören, die aus Belgien heraus operierte und sich auf den Diebstahl von hochwertigen Caravans spezialisiert hatte. Auf Bestellung des Angeklagten sollen Diebstähle in Schwentinental bei Kiel, Burgdorf und Bissendorf (Niedersachsen) sowie in Linnich und Mühlhein an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen), durchgeführt worden sein. Alle gestohlenen Anhänger wurden zum Angeklagten in die Nähe von Charleroi in Belgien gebracht. Dort soll er mit seiner Großfamilie auf einem Landfahrerplatz am Messegelände wohnen.

Am 15. Mai 2017 soll der 23-Jährige vier Männer (25, 30, 31 und 46 Jahre) auf Diebestour geschickt haben. „Über Facebook nahm der Angeklagte Kontakt zu dem 30-Jährigen auf“, so der Staatsanwalt in seiner Anklage. Er soll die Adresse eines Wohnwagen-Händlers in Schwentinental genannt und den Auftrag zum Klau von zwei Fendt-Wohnwagen gegeben haben. Aus Braunschweig (Niedersachsen) startete dann das Diebes-Quartett mit zwei Zugfahrzeugen. In Schwentinental fanden sie die gewünschten Wohnwagen (Wert: 26 000 und 24 000 Euro). Sie knackten die Schlösser und verschwanden mit ihrer Beute in Richtung Süden. Gegen 3.30 Uhr sah der 30-Jährige bei Ahlbeck eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife und fühlte sich ertappt. Er informierte seine Komplizen, die ihr Diebesgut auf einem Parkplatz in der Nähe von Ahlbeck stehenließen. Wenig später hängte auch der 30-Jährige den geklauten Wohnwagen bei Bad Bramstedt ab. Auf dem Gelände einer Autobahn-Tankstelle konnte die Polizei das Diebes-Quartett gegen sechs Uhr morgens festnehmen. Im Dezember 2017 wurden sie vom Landgericht Hildesheim zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Dieses Verfahren führte auf die Spur des 23-Jährigen. Sowohl der 30-Jährige als auch sein 25-jähriger Komplize hatten den Mann als Auftraggeber der Diebstähle und Ankäufer der Fahrzeuge in Belgien genannt. Noch vor fünf Monaten konnte der 30-Jährige den Angeklagten auf Fotos eindeutig identifizieren. Als Zeuge vor Gericht berief er sich jetzt auf Erinnerungslücken, will angeblich den Angeklagten noch nie gesehen haben. Eindringlich warnte ihn die Vorsitzende Richterin vor einer Falschaussage. Er blieb bei seiner Version. Sein 25-jähriger Komplize hingegen gab bereitwillig Auskunft. Für die geklauten Fendt-Wohnwagen wollte der Angeklagte jeweils 8000 Euro zahlen. Auch weitere Familienmitglieder des Angeklagten sollen am Geschäft mit geklauten Wohnwagen beteiligt sein. Der Angeklagte hingegen gibt sich unschuldig. Er habe überwiegend mit Autos gehandelt, habe Visitenkarten an Autos gesteckt und potentielle Verkäufer mit Ankäufern in Kontakt gebracht. Dafür habe er jeweils 100 bis 300 Euro Provision erhalten. Höchstens drei Wohnwagen habe er mal vermittelt, mehr nicht. Am Ende des Verhandlungstages gaben die Richter dem 23-Jährigen einen Hinweis: Er möge seine Aussage noch einmal gut überdenken. Sie würde weit auseinanderklaffen mit der Schilderung des Zeugen. Am 20. Mai 2019 wird der Prozess fortgesetzt – unter anderem mit den Aussagen von Geschädigten der Diebstähle.