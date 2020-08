Busunternehmen bieten Hilfe an

Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, empfiehlt der Omnibusverband mehr Schulbusse – das würde auch der Branche helfen

Avatar_shz von lie

26. August 2020, 09:49 Uhr

Kiel | Es geht nicht nur um die Gesundheit der Fahrschüler, die trotz Corona morgens und mittags in überfüllten Bussen transportiert werden. Das Angebot des Omnibusverbands Nord, zusätzliche Reisebusse für die Schülerverkehr bereit zu stellen, hat auch was mit den Existenzsorgen der gebeutelten Branche zu tun. „Es ist eine Win-Win-Situation“, beschreibt Verbandschef Joachim Schack die Lage. „Viele Reiseunternehmen bangen um ihre Zukunft, weil niemand mehr per Bus in die Toskana reisen will“, berichtet er. Statt auf dem Hof zu stehen, sollen die Busse wieder rollen. „Wir wollen den Kindern und den besorgten Eltern helfen und gleichzeitig das Image der Branche aufbessern. Niemand hat Interesse an einem Superspreading-Vorfall im Schulbus“, so Schack.

Zwar hat die Landesregierung den öffentlichen Personennahverkehr, zu dem der Schülertransport zählt, von den Corona-Abstandsregeln ausgenommen und setzt auf eine Maskenpflicht – dennoch sei das Infektionsrisiko auf engem Raum erhöht. Es gelte deshalb, die Situation in den Schulbussen zu entschärfen. Bei einer Blitzumfrage kam laut Schack heraus, dass 22 Reiseunternehmen im Land kurzfristig etwa 100 Extra-Schulbusse bereitstellen können – „und zwar in allen Landesteilen“.

Schon seit Ostern habe er mehrfach dem Ministerium Hilfe für den Fall der Wiederaufnahme des Regelbetriebs signalisiert. Doch bislang vergebens. Das Ministerium habe mit „Nichtzuständigkeit“ argumentiert. Behördensprecher David Ermes bestätigte gestern: „Ob das Angebot von Busunternehmern, die durch den Einbruch des Reisegeschäfts frei gewordenen Kapazitäten zur Schülerbeförderung anzubieten, für einzelne Schulträger interessant ist, müssen diese mit den Schulen vor Ort entscheiden.“

Schnack versteht dieses Schwarze-Peter-Spiel nicht. „Die aktuelle Situation ist wirklich absurd, wenn die Schüler zwar in den Schulen nach Klassen oder Jahrgangsstufen in Kohorten getrennt werden, vorher und hinterher aber vollkommen durchmischt dicht gedrängt im Schulbus befördert werden“. Wer eine solche Situation tatenlos hinnehme, erhöhe nicht nur massiv das Infektionsrisiko für die Fahrschüler und in der Folge für die gesamte Schule, sondern könne auch nicht ernsthaft erwarten, dass Schüler die Abstandsregeln noch wirklich ernst nehmen. Es sei zynisch, Fahrschülern die Verantwortung für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln allein aufzubürden, obwohl allen Beteiligten klar ist, dass das objektiv wegen voller Schulbusse gar nicht möglich sei.

„Erschwerend kommt hinzu, dass oftmals ja gleich mehrere Schulen von einem Bus angefahren werden“. Hier bietet es sich laut Schack an, Gruppen zu entzerren und für jede Schule einen eigenen Bus einzusetzen. „Natürlich ist das nicht der Königsweg in der Pandemie-Bekämpfung, aber ein kleiner Baustein“, so seine Einschätzung. Hilfreich seien sicherlich auch unterschiedliche Schulanfangszeiten. „Schon vor Corona war die Finanzierung des Schülertransports so auf Kante genäht, dass möglichst viele Kinder auf einer Tour in den Bus gestopft wurden. Das kann sich jetzt rächen“, sorgt sich Schack.

Offenbar denkt man auch im Ministerium darüber nach. „In Flensburg zum Beispiel wird gerade geprüft, ob man mehr Busse aus dem Umland einsetzen kann und die weiterführenden Schulen ihre Anfangszeiten weiter staffeln“ sagte Ermes. Für die Grundschulen seien aber feste Zeiten und Planbarkeit für die Eltern besonders wichtig.