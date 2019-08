„Hier für die Welt lernen“ : Bundesweit einzigartiges Projekt soll Schülern in SH die Welt erklären

Statt im Klassenraum sollen Schüler vor Ort lernen, dass lokales Handeln und unser Konsum globale Folgen haben. Anmeldungen sind noch möglich.

von Kay Müller

23. August 2019, 12:58 Uhr

Hollingstedt | Sie hat da mal was vorbereitet. Inde Sattler steht in ihrem Apfelgut Zuchtgarten und nimmt ein rot leuchtendes Exemplar in die Hand, das an einer Stelle ein kleines Loch hat. „Da hat ein Ohrenkneifer reingebissen. Da rufen die Kinder meist: ,Igitt!‘“, sagt die Landwirtin, schneidet den Apfel auf und zeigt das tadellose Fruchtfleisch. „Dabei ist der echt lecker – das ist eben Bio.“

Und genau das will die 54-Jährige auf ihrem Hof „Das Apfelschiff“ in Hollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) Grundschülern im Rahmen des deutschlandweit einzigartigen kostenlosen Bildungsprojekts „Hier für die Welt lernen“ beibringen. Das Projekt startet Montag, Anmeldungen sind noch möglich.

Es geht um Klimawandel, Finanzkrisen, Fluchtbewegungen

Dabei sollen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit Hilfe verschiedener Bildungsangebote ins Land getragen werden. „Klimawandel, Finanzkrisen, Fluchtbewegungen: Unser lokales Handeln und unser Konsum haben globale Folgen. Umso mehr freut es mich, dass wir als erstes Bundesland eine landesweite Offensive starten, die den Nachhaltigkeitsgedanken mithilfe von verschiedenen Akteuren ins Land trägt“, sagt Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Und Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass die Schüler in diesem Projekt viel für die Welt lernen können.“ Der Bund fördert das Projekt mit 130.000 Euro, so dass die Veranstalter auch etwas davon haben.

Dabei geht es um die Bekämpfung des Hungers, der Armut und des Klimawandels in der Welt und was nachhaltiges Wirtschaften und Konsumieren in Schleswig-Holstein dazu beitragen können. Das soll Kindern und Jugendlichen an rund 60 Lernorten näher gebracht werden, für die spezielle Konzepte entwickelt wurden. Das Angebot reicht von geschichtlichen Exkursionen über Workshops zur Müllvermeidung bis hin zu Besuchen auf Biohöfen.

Die gesamte Veranstaltungsliste hat das Land Schleswig-Holstein hier veröffentlicht.

Screenshot:www.schleswig-holstein.de

Und einer dieser Lernorte ist das Apfelschiff

Inde Sattler hat vor ihrem Lager einen Globus aufgestellt. Mit einer Drehung ist sie von Hollingstedt in Neuseeland gelandet, noch eine Drehung weiter in Chile. „Es macht doch keinen Sinn, Äpfel von dort zu importieren“, sagt die 54-Jährige, die seit 2013 den Biohof bewirtschaftet, auf dem sie mit ihrem Mann auf vier Hektar vor allem alte und ökologisch neu gezüchtete Apfelsorten anbaut – insgesamt haben sie 150. „Wir haben festgestellt, dass vor allem alte Sorten nicht so krankheitsanfällig sind“, sagt Sattler. Sie vermarktet ihre Früchte in der Region und will den Kindern zeigen, was es heißt, nachhaltig zu wirtschaften.

Dabei fängt Sattler buchstäblich beim Kern an, aus dem sie die Apfelbäume zieht. Im Zuchtgarten können die Kinder selbst sehen, wie langsam ein Baum wächst bevor er Früchte trägt, wie er gepflegt und veredelt werden muss. „Und wenn es passt, können die Kinder auch selbst Äpfel ernten.“ Denn mittlerweile gibt es die ersten Äpfel im Apfelschiff ab Lager. Inde Sattler erklärt den Schülern aber auch, warum es bei ihr ab März keine Äpfel mehr gibt. „Es ist eben nicht alles immer verfügbar – das müssen viele erst lernen. Und wir können ja Erdbeeren essen.“