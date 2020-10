Bundeswehr verzichtet auf Sprengversuche in der Ostsee

Aus Naturschutzgründen gibt das Militär geplante Tests an Ex-Marineschiff vor der Eckernförder Bucht auf

11. Oktober 2020, 15:25 Uhr

Eckernförde/Kiel | Überraschende Kehrtwende der Bundeswehr: Aus Naturschutzgründen verzichtet sie auf die geplanten Ansprengversuche auf die ausgemusterte Marine-Fregatte „Karlsruhe“ in der Ostsee nördlich von Eckernförde. „Da der Naturschutz für die Bundeswehr eine große Rolle spielt, wurde entschieden, vorerst keine Sprengungen in der Ostsee durchzuführen“, sagte ein Sprecher des Bundeswehr-Ausrüstungsamts BAAIN unserer Zeitung. „Eine Neubetrachtung erfolgt erst, wenn sichergestellt ist, dass alle Vorkehrungen des Naturschutzes greifen.“ Parallel prüfe man jetzt „alternative Möglichkeiten“.

Schleswig-Holsteins grüner Umweltminister Jan Philipp Albrecht begrüßte das Einlenken: „Es freut mich sehr, dass die Bundeswehr nach unserem intensiven Drängen und starken naturschutzfachlichen Bedenken auf die Sprengungen verzichtet“, sagte Albrecht. Er habe immer darauf hingewiesen, „wie stark insbesondere Schweinswale unter den Sprengungen leiden und dass dies unbedingt auszuschließen ist“.

In der Tat drohen die Tiere durch die lauten Schallwellen taub zu werden, die Orientierung zu verlieren und letztlich zu verhungern. Erst kürzlich waren nach Sprengungen von ähnlich explosiven alten Weltkriegsminen im Fehmarnbelt 30 Schweinswale tot aufgefunden worden. Auch der Naturschutzbund Nabu hatte daher heftig gegen die schon seit zwei Jahren geplanten Versuche der Bundeswehr protestiert.

Mit den Ansprengtests auf die einstige Fregatte wollte die Marine ermitteln, wie sehr ihre Schiffe unter einem Beschuss durch moderne Waffen oder der Explosion einer Seemine leiden würden. Dazu sollte die Wehrtechnische Dienststelle 71 aus Eckernförde im eigens dafür eingerichteten Ostsee-Sperrgebiet vor Schönhagen Sprengladungen von bis zu einer halben Tonne einsetzen sowie Maschinengewehre und Panzerfäuste. „Die Ansprengversuche liefern wichtige Daten für den Bau künftiger Marineschiffe und sind damit essentiell für den Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten“, sagte der Bundeswehr-Sprecher. Daher sei man auf solche Untersuchungen angewiesen.

Was konkret letztlich den Ausschlag für den Verzicht auf die Sprengtests gegeben hat, ließ er offen. Es liegt aber nahe, dass der von Albrecht geforderte Einsatz eines umfassenden „Blasenschleiers“ zum Schutz der Schweinswale womöglich zu teuer für die Truppe war. Bei einem Blasenschleier werden unter Wasser Druckluftschläuche rund um den Sprengort gelegt, aus denen mit Kompressoren Luft gepresst wird, die dann einen Vorhang aus Luftblasen bildet. So werden die Schallwellen gedämpft. Zwar hatte die Bundeswehr sogar schon einen solchen Blasenschleier in Auftrag gegeben – aber wollte ihn nur halb einrichten, zur Seeseite hin. Albrecht hatte dagegen einen Rundum-Blasenschleier auch zur Landseite verlangt.