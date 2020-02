Bundesverkehrsminister will „Spatenstiche“ für Autobahnen

Avatar_shz von

04. Februar 2020, 18:34 Uhr

Hamburg/Kiel | Von der Kriech- auf die Überholspur: Beim Bau und der Sanierung von Autobahnen soll es künftig deutlich flotter vorangehen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erwartet eine Beschleunigung der Verfahren um „30 bis 40 Prozent“, sagte er gestern beim offiziellen Start der bundesweit ersten regionalen Niederlassung der Autobahn GmbH in Hamburg.

Die Tempoverschärfung soll dank eines schnelleren Planungsrechts gelingen, aber auch mit Hilfe der neuen Autobahn GmbH, wie Scheuer betonte. Schon immer hat der Bund die Autobahnen zwar finanziert, deren Management aber den Bundesländern überlassen. Das ändert sich endgültig zum 1. Januar 2021, dem Datum, zu dem die anderen neun Niederlassungen in Betrieb gehen. Planung, Bau, Betrieb, Erhalt und Finanzierung der 13 000 Autobahnkilometer hierzulande erfolgen dann aus einer Hand.

Die Erwartungen des Ministers an die „größte Reform der deutschen Verkehrspolitik“ sind groß: „Ich möchte Spatenstiche.“ Geld für die Verkehrsinfrastruktur sei in einem Maße vorhanden „wie nie zuvor“. Jetzt gelte es, zügig Pläne zu erstellen und daraus konkrete Baumaßnahmen abzuleiten. Der Norden profitiere besonders von Bundesmitteln. Knapp ein Drittel der Investitionen für Autobahnneubauten fließen demnach in den Großraum Hamburg.

Auch deshalb haben Hamburg und Schleswig-Holstein mit ihrer gemeinsamen Niederlassung bereits zum 2. Januar dieses Jahres losgelegt; in elf Monaten kommt Nordniedersachsen mit den Außenstellen Lüneburg und Stade hinzu. Im Norden sei die Kooperation über Landesgrenzen beim Ausbau der A7 bereits erfolgreich eingeübt, hieß es zur Begründung für den Frühstart. „Wir gehen lieber einen Schritt voran, weil wir den Erfolg der Autobahnreform wollen“, sagte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP). Auch Hamburgs Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) begrüßte die Vorreiterrolle des Nordens.

Die Autobahn Nord mit Sitz in Hamburg-Hammerbrook betreut ein Netz von mehr als 700 Kilometern, einschließlich 28 Kilometern Bundesstraßen in Hamburg. In die Verantwortung fällt die Instandhaltung sämtlicher Strecken, Tunnelanlagen, Brücken, Entwässerungsanlagen, Rückhaltebecken und Klärbecken. Weitere Aufgaben sind Verkehrsmanagement, Baustellenkoordinierung, Telematik, strategische Verkehrsentwicklung sowie Umwelt- und Lärmschutz. Außenstellen gibt es in Rendsburg und Lübeck. Derzeit sind 100 Mitarbeiter tätig, bis Anfang 2021 soll die Belegschaft auf 700 steigen, wenn auch die Autobahnmeistereien und die Planungsgesellschaft Deges Teil der GmbH sind.

Zu den größten Projekten im Norden gehören außer dem Ausbau von A 7 und A 1 auch die Fertigstellung der A 20 samt Tunnel bei Glückstadt. Das Vorhaben ist ein Beispiel für Langzeitplanungen, wie sie künftig nicht mehr vorkommen sollen. Die Überlegungen für die A 20 begannen direkt nach der deutschen Wiedervereinigung vor knapp 30 Jahren. Und auch Hamburg hat einen Planungs-Oldie im Bestand: Die Hafenpassage zwischen A 7 und A 1 steht seit mehr als 40 Jahren auf dem Wunschzettel.