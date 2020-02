Bundesrat soll Sondergesetz für Marschbahn stoppen

Umweltausschuss der Länderkammer kritisiert neue Regelung für Gleisausbau vor Sylt und Kanal-Vertiefung

von Bernd Ahlert

12. Februar 2020, 19:06 Uhr

Berlin/Kiel | Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer möchte ausgewählte Projekte wie den Ausbau der Marschbahn vor Sylt und die Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals über ein besonderes Baugesetz beschleunigen – doch jetzt will der Umweltausschuss des Bundesrats die vom Bundestag bereits beschlossene Regelung stoppen und am Freitag zur „grundlegenden Überarbeitung“ in den Vermittlungsausschuss beider Kammern überweisen lassen. Das sei nötig, weil das Gesetz „grundlegende verfassungs-, europa- und völkerrechtliche Fragen aufwirft“, heißt es im Beschluss des von grünen Fachministern dominierten Umweltausschusses. Einfach ablehnen kann die Länderkammer Scheuers sogenanntes „Maßnahmengesetz-Vorbereitungsgesetz“ nicht, weil es nicht zustimmungspflichtig ist. Nur ein Nachbessern ist möglich.

Nach den Plänen des CSU-Ministers sollen 14 besonders wichtige und klimafreundliche Projekte auf der Schiene und dem Wasser nicht mehr wie bisher von einer Behörde durch einen sogenannten Planfeststellungsbeschluss genehmigt werden, sondern vom Bundestag durch ein Gesetz. Vorbild ist Dänemark, das per Gesetz zum Beispiel innerhalb von sechs Jahren Baurecht für den deutsch-dänischen Fehmarnbelt-Tunnel geschaffen hat – während in Deutschland auch nach elf Jahren noch immer keine rechtskräftige Genehmigung für den deutschen Teil des Tunnels vorliegt.



Minister sehen „klaren Verstoß“ gegen EU-Recht





Durch die neue Regelung erhofft sich Scheuer nun in Zukunft vor allem deshalb mehr Tempo, weil gegen Baugesetze keine langwierigen, oft mehrstufigen Klagen vor Verwaltungsgerichten mehr möglich wären, sondern nur noch der Gang vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Dort könnten Fraktionen oder Länder eine Normenkontrollklage gegen das vom Bundestag beschlossene Gesetz anstrengen oder Betroffene eine Beschwerde einlegen

Genau diese Einschränkung des Rechtswegs stört aber die Mehrheit der Umweltminister. Wenn nur der Weg nach Karlsruhe bleibe, sei „die Rechtswegegarantie verletzt“, die im Grundgesetz verankert ist, kritisiert der Umweltausschuss. Zudem werde „anerkannten Umweltverbänden jegliche Klagemöglichkeit genommen“. Dies sei „ein klarer Verstoß“ gegen die europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie für Umweltverträglichkeitsprüfungen und der „Aarhus-Konvention“ zur Bürgerbeteiligung. Wegen dieser rechtlichen Unsicherheiten drohe das Gesetz sogar „sein wichtigstes Ziel klar zu verfehlen: Die Beschleunigung von Planungsverfahren“.

Der Verkehrsausschuss des Bundesrats sieht die Sache allerdings ganz anders: Er empfiehlt, Scheuers Gesetz am Freitag durchzuwinken. Auch Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz ist dafür. Zwischen dem FDP-Mann und dem grünen Kieler Umweltminister Jan Philipp Albrecht war Mitte Dezember ein Streit wegen der Pläne entbrannt, weil Albrecht einer ersten ablehnenden Stellungnahme des Bundesrats-Umweltausschusses zugestimmt hatte – obwohl es ein klares Votum des Kieler Landtags für Scheuers Gesetz gibt. Diesmal geht Albrecht dem Streit aus dem Weg: Er hat sich beim jüngsten Beschluss des Umweltausschusses nach eigenen Angaben enthalten.

Dass der Antrag auf Anrufen des Vermittlungsausschusses am Freitag im Bundesratsplenum Erfolg haben wird, ist allerdings zweifelhaft. Nur Länder, in denen die Union nicht mitregiert und sowohl der Umwelt- als auch der Verkehrsminister Einwände gegen Scheuers Gesetz haben, dürften dem Antrag wohl zustimmen. Alle anderen Länder werden ein Einschalten des Vermittlungsausschusses ablehnen oder sich bei unterschiedlichen Voten von Koalitionspartnern enthalten – was ebenfalls wie ein Durchwinken des Gesetzes wirkt.