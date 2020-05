Delling-Kolumne : Bundesliga-Neustart: Die Spiele beginnen – die Angst vor dem Virus bleibt

Die Sportwelt blickt am Wochenende auf die Fußball-Bundesliga. In den anderen Top-Ligen rollt der Ball noch nicht.

Avatar_shz von Gerhard Delling

16. Mai 2020, 14:53 Uhr

Die Sportwelt schaut auf Deutschland – denn hier rollt der Ball wieder – so richtig – mit schwitzenden Spielern. Körperkontakt. Mehr als 20 Personen in einem Umkleideraum. Ohne Maske. Das könnte der Bundesliga die „Corona“ aufsetzen, es sei denn, das Virus rollt mit. Zumindest ist dem deutschen Fußball die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit gewiss – und natürlich die von uns allen, die sich auf die Partien freuen, selbst wenn sie nur als atmosphärearme Digitalspiele daherkommen. Dass die Bundesliga wieder beginnt, ist alternativlos – das macht es so gefährlich.

Die Profivereine sind Wirtschaftsunternehmen, die nicht noch länger ohne (TV)-Einnahmen existieren können. Auch, weil manche nicht konsequent als solche geführt werden und deswegen über keinerlei Kapitalreserve verfügen. Aber die Fehler der Vergangenheit wird man gerade jetzt nicht reparieren können. Deswegen muss gespielt werden. Ein wirtschaftlicher Überlebenskampf, bei dem es um die Existenz geht. Umso erstaunlicher finde ich, dass das Risiko des Scheiterns nicht auf ein absolutes Minimum reduziert und nach klaren Saisonregeln verfahren wird.

Was geschieht bei einem Saisonabbruch?

„Spielen ist Experimentieren mit dem Zufall,“ stellte der deutsche Lyriker Freiherr von Hardenberg einst fest. Dieses aktuelle Experiment könnte allerdings zu einem zerstörerischen Ergebnis führen. Was geschieht, wenn nach wenigen Spieltagen das Virus gewinnt? Die DFL ist der Meinung, sie könne einen Sonderweg beanspruchen und jeden infizierten Profi einzeln in Quarantäne schicken. Wie mögen das wohl all diejenigen empfinden, die bisher kompromisslos in Sippenhaft genommen wurden wie etwa die Mitarbeiter auf dem Kreuzfahrtschiff in Cuxhaven, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen.

Wäre es nicht richtig und sicherer gewesen, alle Akteure (Spieler, Trainer, Betreuer, Köche etc.) für sechs oder sieben Wochen komplett in Quarantäne zu nehmen – ohne jegliche Außen- oder Familienkontakte? Dann hätten alle Mannschaften zwei Wochen trainieren können und danach Brief und Siegel gehabt, ansteckungsfrei zu sein, um im Anschluss die Saison ziemlich verlässlich zu Ende zu bringen. Der „Corona-Fußball auf Montage“ hätte wahrscheinlich auch keine weiteren Tests „verbraucht“.

Neue Fälle werden ziemlich sicher kommen

Der Ball rollt nun auch so wieder. Und man muss kein Virologe sein, um zu erahnen, dass es in den nächsten Wochen Fälle von infizierten Bundesligaakteuren geben wird. Und dann? Rolle rückwärts, bzw. Rolle wohin? Die DFL und die Clubs haben sich noch nicht einmal auf ein Abstiegs- und Aufstiegsszenario für eine vorzeitig beendete Saison einigen können. Dabei war doch Zeit genug. Stattdessen könnten von Corona betroffene Vereine bei Abstieg versuchen, den Klassenerhalt einzuklagen. Oder wie manch Kritiker vermutet, genau aus diesem Grund dem Virus innerhalb der eigenen Mannschaft eine Chance geben.

So perfide mag ich nicht denken, aber mit der augenblicklichen Nichtregelung sind den Verschwörungstheoretikern zu allem Überfluss auch noch Tür und Tor geöffnet. Gewinnt nicht das Virus ist es deren Bazillus, der für ungesunde Entwicklungen sorgen könnte. Da spendet nicht einmal Oscar Wilde´s Erkenntnis Trost: „Am Ende wird alles gut werden. Und wenn nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht am Ende!“ Denn in diesem Fall stellt sich die nicht ganz unwesentliche Frage: ist das Virus- oder das Saisonende gemeint?

TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen