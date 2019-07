Bund muss finanziell nachlegen

Offener Ganztag und Digitalisierung: Bundestagsmitglied Ernst Dieter Rossmann (SPD) fordert, die Gemeinden zu entlasten

von Philipp Dickersbach

30. Juli 2019, 16:00 Uhr

heidgraben | Bundestagsmitglied Ernst Dieter Rossmann ist derzeit im Rahmen seiner Sommertour im Kreis Pinneberg unterwegs. Jüngst machte der SPD-Politiker in Heidgraben Station. Zentrale Themen des Gesprächs mit Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen (SPD) waren der Breitbandausbau, die Radwege sowie die Betreuungsangebote in der Grundschule.

Rossmann betonte, dass der Bund die Kommunen noch stärker als bislang finanziell entlasten müsse. Zudem prognostizierte er, dass die Bundesregierung in Sachen Digitalpakt und Offener Ganztag (OGT) deutlich mehr Geld in die Hand nehmen muss, als angenommen. „Der OGT wird eine große Resonanz haben“, sagte Rossmann. Und der Rechtsanspruch auf einen Platz werde kommen. „Jede Gemeinde sollte sich rechtzeitig darauf einstellen“, so der Bundespolitiker.

Jürgensen erläuterte, dass Heidgraben dies bereits nach Kräften mache. Mittlerweile würden fast 75 Prozent der Grundschüler das Angebot des Offenen Ganztags nutzen, so der Bürgermeister. „Mit jeder Gruppe ist der OGT etwas größer geworden“, erklärte er. Doch das müsse auch bezahlt werden, legte Jürgensen den Finger in die Wunde. Um das Defizit zu reduzieren, hatte die Gemeindevertretung jüngst einstimmig eine Gebührenerhöhung für die Teilnahme am Ganztag beschlossen.

Cecilie Ballin (SPD), Mitglied des Ausschusses für Kultur und Bildungswesen, betonte, dass der Offene Ganztag in Heidgraben deutlich mehr als eine reine Aufbewahrung der Kinder sei. Viele Kinder würden teilnehmen, obwohl nicht beide Eltern arbeiten, und zwar wegen der zahlreichen Angebote, so Ballin.

Rossmann erläuterte, dass in der aktuellen Legislaturperiode im Bundeshaushalt zwei Milliarden Euro für den Offenen Ganztag zur Verfügung stehen. Doch er rechne damit, dass zusätzliche Kosten von sieben bis 13 Milliarden Euro realistisch seien. Mit den Geldern müssten die zusätzlichen finanziellen Belastungen der Gemeinden abgefedert werden, so Rossmann.

Auch beim Thema Digitalpakt sieht der Bundespolitiker das Ende der finanziellen Fahnenstange noch nicht erreicht. Fünf Milliarden Euro sind es derzeit, mit denen der Bund die Digitalisierung an den Schulen im Land fördern möchte. Dabei werde es nicht bleiben, prognostizierte Rossmann. Jürgensen berichtete, wie weit die Heidgrabener Grundschule derzeit ist. Es gebe flächendeckendes WLAN, zwei E-Screens und ein Whiteboard. Der Schulverein habe zudem bereits die Anschaffung von zwei weiteren E-Screens zugesagt. Künftig wird es für die Grundschulkinder laut Jürgensen auch möglich sein, direkt an ihrem Platz mit einem Laptop zu arbeiten. Die Gemeinde habe gebrauchte Geräte erhalten, berichtete der Bürgermeister.

Ein wichtiges Thema in Heidgraben ist derzeit der Breitbandausbau. Da nicht alle Gebiete mit Glasfaser erschlossen werden dürfen, obwohl die Geschwindigkeit der Internetverbindung zu wünschen übrig lässt, hatte sich jüngst eine Bürgerinitiative gegründet.Rossmann hatte sich eingeschaltet und bei der Telekom nachgefragt: Sie solle entweder für eine vernünftige Verbindung sorgen oder den Weg für den Breitband-Zweckverband frei machen. Eine Antwort sei ihm das Unternehmen bislang schuldig, berichtete der SPD-Politiker. Er betonte: „Ich kann nachvollziehen, dass die Leute sauer sind.“

Beim Thema Radwegeausbau regte Rossmann an, den Fokus nicht ausschließlich auf Radschnellwege oder Velo-Routen zu legen, sondern zu schauen, was bereits jetzt gemacht werden kann − und muss. Als Beispiel nannte er die Strecke vom Kreisverkehr zwischen Heidgraben, Groß Nordende und Klein Nordende in die Marsch. Dort existiert kein Radweg. Der Bau eines solchen müsse kreispolitisch aufgerufen werden, forderte Rossmann.

Viele der Dinge, die während des Gesprächs thematisiert wurden − unter anderem waren dies auch das neue Gewerbegebiet am Jägerweg und die im Bau befindlichen barrierearmen Wohnungen am Markttreff − hatte sich Rossmann selbst angeschaut. Er war per Rad nach Heidgraben gekommen und drehte gemeinsam mit Jürgensen und Ballin eine Runde durch die Gemeinde.