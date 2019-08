Bufdi für die Grundschule

von Klaus Plath

13. August 2019, 13:43 Uhr

Uetersen | Maja Hatje, Leiterin der Birkenalleegrundschule, sucht einen Bundesfreiwilligendienstler (Bufdi). Per sofort oder ab Oktober dieses Jahres. Das Aufgabengebiet dieser Kraft umfasst die Unterstützung der pädagogischen Arbeit in verschiedenen Klassen der Bildungseinrichtung. Das sind zum Beispiel die Begleitung bei Ausflügen und Unterrichtsgängen, Mitbetreuung beim Lernen im Computerraum, Unterstützung lernschwacher Kinder oder Schüler mit besonderem Förderbedarf (DaZ) sowie der Auf- und Abbau von Großgeräten im Sportunterricht. Bei Interesse könnten selbstständige Angebote im offenen Ganztag oder in der Mittagsbetreuung der DaZ-Schülerschaft geleitet werden. Außerdem ist eine Unterstützung der Hausaufgabenhilfe denkbar. Bewerbungen nimmt die Grundschule per E-Mail unter schule-birkenallee.uetersen@schule.landsh.de oder unter Telefon (0 41 22) 46 01 30 entgegen.