von shz.de

04. April 2018, 12:35 Uhr

Der Bürgerverein Rissen setzt auf Kontinuität. Bei der Mitgliederversammlung wurde Claus Scheide als Vorsitzender ebenso wiedergewählt wie sein Stellvertreter Ulli Engelbrecht. Beisitzer wurden Heidi Behrmann, Stefan Moog, Eva-Maria Oehrens und Jarka Pazdziora-Merk. Als Seniorenbeauftragter wurde Wolfgang Heinze gewählt. Schatzmeister bleibt Kai-Jürgen Aßmann, dessen Position aber nicht zur Wahl stand.

„Besonders freut uns, dass es gelungen ist, den Mitgliederschwund der Vorjahre zu stoppen. Erstmals konnte der Bürgerverein Rissen im Jahr 2017 wieder mehr Eintritte als Austritte verbuchen“, bilanzierte Scheide. Ein Grund dafür sei sicherlich auch die Erweiterung der Mitgliederbetreuung. Neu in der Geschäftsstelle des Bürgervereins ist Dagmar Klein, die sich gemeinsam mit Sabine Hasse um die Vereinsorganisation und den persönlichen Kontakt kümmert.

Es ist eine grundsätzliche Herausforderung und eine lohnende Aufgabe, Menschen für die Mitarbeit in Vereinen vor Ort und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zu gewinnen, sagte Scheide. Gelegenheiten zur Mitsprache und zur aktiven Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens bildeten letztlich die Grundlage einer gelebten Demokratie – auch und gerade in den Stadtteilen und in der Nachbarschaft, wo die Bewohner vom sozial-kulturellen Klima einer Region unmittelbar betroffen sind.

Am Sonntag, 8. April, steht mit der Ostermeile die nächste Veranstaltung des Bürgervereins an. Zusammen mit der Kirchengemeinde St. Johannes verwandelt der Bürgerverein den Raalandsweg in eine Flaniermeile mit Flohmarkt und vielen Angeboten für Kinder. Los geht es um 11 Uhr. Die Einnahmen werden für die Arbeit des Johannesnetzwerks genutzt. >

www.bv-rissen.de