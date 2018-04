Bürgersprechstunde bei der CDU

Das bewegt die Uetersener Wähler: K22, Nahversorger, Erhalt historischer Gebäude und Lärmschutz

von shz.de

27. April 2018, 15:46 Uhr

Die Direktkandidaten der Uetersener CDU luden ins „Quick & Easy“ ein und stellten sich dort interessierten Bürgern vor. Die Gäste sprachen an, was ihnen auf der Seele brennt: der Erhalt des Bleekerstifts, der Ausbau der K22, die Altstadtsatzung, eine mögliche Reaktivierung der Stadtbahn oder die künftige Nutzung des Parkpalettengrundstücks. Die Kandidaten, die die CDU in den 14 Wahlkreisen ins Rennen schickt, nannte der Stadtverbandsvorsitzende Alexander Böhm „ein großartiges Team“, denn die eine Hälfte kandidiert erstmals, die andere Hälfte ist seit längerem in der Kommunalpolitik aktiv.

Am 6. Mai wird nicht nur über die Sitzverteilung in der Ratsversammlung entschieden, sondern auch im Kreistag. Neben Andreas Stief (Wahlkreis Uetersen II) kandidiert auch Martin Balasus (Foto) aus Morrege, in dem gemeindeübergreifenden Wahlkreis „Geest und Marsch II − Uetersen I“. Er ergriff daher die Gelegenheit, sich den Wählern in der Rosenstadt vorzustellen. Der Gymnasiallehrer beklagte insbesondere die vielen maroden Straßen im Kreis. Er wolle sich für eine verbesserte Infrastruktur einsetzen und zudem für eine Senkung der Kreisumlage, denn das Geld würde in den Kommunen benötigt.

In puncto K22 fragte eine Besucherin, ob das Projekt mittlerweile vom Tisch sei, denn man höre nichts mehr davon. Ihr Begleiter nannte die Verbindungsstraße zwischen Uetersen und Tornesch „einen Feldweg, der asphaltiert wurde“. Christdemokrat Michael Reibe betonte: „Beide Städte haben höchstes Interesse am Ausbau der K22.“ Aufgrund der Behauptung, Fledermäuse und Kiebitze würden durch zusätzliche Radfahrer gestört, sei eine neue Kartierung nötig geworden, doch das Planfeststellungsverfahren sei nun abgeschlossen. „Planungsrechtlich steht dem nichts mehr im Weg“, sagte Reibe. Derzeit rechne man mit einer Klage der Anwohner in Esingen. Doch diese könne den Bau der Straße höchstens verzögern. „Das öffentliche Interesse ist schlichtweg höher als das Eigeninteresse“, so Reibe.

In Sachen Bleekerstift stehe die CDU für Verlässlichkeit, sagte Stief. Der Investor habe in seinem Konzept einen Erhalt der historischen Fassade vorgesehen und solle das daher auch umsetzen. Um einen Stillstand zu vermeiden, hofft Stief auf eine Lösung, mit der sowohl die Unterschriftensammler als auch die Architekten zufrieden sind.

Ein Wähler erkundigte sich nach einem Gerücht, nach dem die Altstadtsatzung und damit die Gestaltung des Klosterviertels geändert werden solle. Die Christdemokraten betonten, dass ein solches Vorhaben der Zustimmung der Ratsversammlung bedürfe und dort ein solches Anliegen nicht bekannt sei.



Angst vor dem Lärm einer Stadtbahn





Aus dem Publikum wurde der Wunsch laut, auf dem Parkpaletten- oder dem Nachbargrundstück einen Supermarkt anzusiedeln. Die Kommunalpolitiker machten deutlich, dass sich das einstige Rewe-Grundstück im Privatbesitz befindet. „Es liegt nicht in unserem Ermessen, was dort wann eröffnet“, so Böhm. Den letzten Entwurf des Architekten Florian Betzler für das Parkpalettengrundstück, in dem ein Nahversorger vorgesehen war, hätten die drei anderen Parteien abgelehnt. Ein Anwohner der Eisenbahnlinie zeigte sich besorgt, eine mögliche Reaktivierung der Stadtbahn könne zu Lärmbelästigungen führen. Die CDU meinte, wenn das Projekt finanzierbar und realisierbar sei und die Züge außerdem bis Pinneberg oder sogar Hamburg fahren würden, könne das den Pendlerverkehr entlasten. Der Bewohnerschutz müsse beachtet werden.