Sörup : Bürgermeister Dieter Stoltmann drängt zur Eile: Neues Feuerwehrgerätehaus nimmt Gestalt an

Die Söruper Gemeindevertretung stellt die Weichen für die Planung für das gemeinsame Gebäude der Orts-, Gemeinde und Jugendwehr.

30. Dezember 2020, 15:06 Uhr

Sörup | Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses am Elkjerdamm in Sörup geht in seine entscheidende Planungsphase. Im Rahmen einer Sitzung der Gemeindevertretung stellte der beauftragte Architekt Nico Harksen aus Tarp das mit der Feuerwehr und der Feuerwehr-Unfallkasse abgestimmte Konzept vor. „Wir dürfen bei der Planung keine Zeit verlieren, weil das Projekt im Rahmen der Städtebauförderung umgesetzt und auch bezuschusst werden soll“, mahnte Bürgermeister Dieter Stoltmann.

Das neue Gebäude ist für die Söruper Ortswehr, die Gemeindewehr und die Jugendfeuerwehr vorgesehen. Außerdem wird eine Führungszentrale für große Schadensereignisse und den Katastropheneinsatz eingerichtet. Vier Fahrzeuge der örtlichen Wehr und Jugendfeuerwehr sowie das Fahrzeug des Katastrophenschutzes werden in dem Gebäude untergebracht. Hinzu kommen Aufenthalts- und Schulungsräume sowie Sanitärräume. Berücksichtigt wird zudem die getrennte Lagerung der kontaminierten Schutzkleidung und der nicht kontaminierten Uniformen. Sörups Gemeindevertreter zeigten sich mit der Planung zufrieden und beauftragten das Architekturbüro die Planung weiter zu verfolgen.

„Ich bin sehr zufrieden, dass sich die meisten Marktbeschicker bereit erklärt haben, den Söruper Wochenmarkt auch im Winter zu beschicken“, mit diesen Worten leitete der Bürgermeister die Beratung über eine neue Marktsatzung ein. Allerdings würden die Zeiten auf 13 Uhr bis 17 Uhr verkürzt. Inzwischen haben einige Marktbeschicker begonnen, bereits am Vormittag ihre Stände aufzubauen, um so vom Vormittagshandel zu profitieren. Stoltmann kündigte an, dass nach Corona der Wochenmarkt seinen Charakter als Treff der Bürger verstärken soll.

Den finanziellen Wünschen des dänischen Schulverbandes hat die Gemeinde voll entsprochen. Für Schüler aus Sörup, die zur Offenen Ganztagsschule nach Süderbrarup fahren, gewährt die Gemeinde einen Zuschuss von 1930 Euro und für die betreute Grundschule, die von 30 Schülern besucht wird, zahlt Sörup 20.000 Euro.

Der Bürgermeister verkündete überdies die Zusage des Breitbandbetreibers GVG Glasfaser auf eigene Kosten im gesamten Ortskern von Sörup Glasfaserkabel zu verlegen. Damit werde Sörup in Zukunft Flächendeckend mit Glasfaser verbunden sein. Die Planungen hätten bereits begonnen. Die zweite erfreuliche Nachricht betrifft einen gesicherten Fußgängerüberweg im Ortskern. Die Straßenverkehrsbehörde hat den Argumenten der Gemeinde und des Seniorenbeirates entsprochen und die Einrichtung eines Fußgängerüberweges genehmigt.