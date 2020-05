Standortsuche in Kappeln : Bücherei in der Schwebe

Nach dem Rückzug des Passagen-Eigentümers zeichnen die Fraktionen unterschiedliche Perspektiven.

von Rebecca Nordmann

01. Mai 2020, 18:37 Uhr

Kappeln | Im November besiegelten die Stadtvertreter mehrheitlich den Umzug der Bücherei in die Stadtpassage. Jetzt allerdings hat Passagen-Eigentümer Hans-Joachim Sander den Mietvertrag, der noch nicht unterschrieben war, zurückgezogen. Schon seit Langem habe er den Eindruck, dass auf seinem Rücken ein „Parteienwettstreit“ ausgetragen werde. Und da sich zuletzt eine erneute Standortdebatte ankündigte, zog Sander einen Schlussstrich. Stand jetzt wird der Umzug der Bücherei nicht stattfinden (wir berichteten). Die Fraktionen zeigen sich nun vereinzelt überrascht von der Entwicklung – und sprechen sich für unterschiedliche Perspektiven aus.

CDU

„Es ist ein schwieriges Thema“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Horst Trauzettel. Er betont, dass der Umzugsbeschluss vom November Bestand habe – „wenn man etwas Anderes will, müsste man den erst aufheben“. Zwar habe die CDU „immer noch die Hoffnung, dass es weitergeht“. Trauzettel räumt aber gleichzeitig ein, dass die Ausgangssituation „unglücklich“ gewesen sei. „Die Zahl für die Umbaukosten waren aus der Luft gegriffen. Und wie das so ist mit Zahlen, die beeindrucken sollen, sind sie meist zu niedrig.“ Ein Umstand, der jedoch auch auf die Sanierungskosten für den Bestandsbau zutreffe. „Wenn man die Zahlen wirklich vergleichen will, brauchen wir dafür auch konkrete Angaben“, sagt Trauzettel. „Im Moment befinden wir uns in einem Schwebezustand.“

Grüne

„Wenn es so ist, dass die Passage ausfällt, muss man eine andere Lösung finden“, sagt der Grünen-Fraktionssprecher Norbert Dick. „Wie die aussehen kann, weiß ich allerdings nicht.“ Auch Dick betont, dass die Kosten eine gewichtige Rolle spielten – da sei es problematisch, „wenn sich hier eine Zahl mit Bauchgefühl in die Vorlage reingeschlichen hat – und das meine ich ohne Vorwurf“. Grundsätzlich halte er es für besser, in städtisches Eigentum zu investieren als in ein Mietobjekt. Dick: „Die Kosten sind diskussionswürdig – und das öffentlich.“

LWG

Michael Arendt, der den Fraktionsvorsitz von Uwe Horns zum 1. Mai übernommen hat, nachdem dieser das Amt aus beruflichen Gründen abgegeben hatte, stellt klar, dass die LWG „auf keinen Fall“ den Standort Passage in Frage stelle. „Wir stehen hinter der Entscheidung der Stadtvertretung vom November“, sagt Arendt. Ihm sei klar gewesen, dass die Ausgangssumme von 200 000 Euro, die Hans-Joachim Sander auf Nachfrage der Verwaltung genannt habe, nicht belastbar gewesen sei, weil etwa Angaben zur Ausgestaltung des Raumes gefehlt haben – „das ist auch mehrfach erwähnt worden“. Klarheit über die Summe habe man erst jetzt. Arendt: „Die LWG stimmt der vorgelegten Planung in vollem Umfang zu.“ Er lobt das bisherige Entgegenkommen des Passagen-Eigentümers und hofft darauf, dass man doch noch zueinander finde.

SPD

Der Fraktionsvorsitzende Lars Braack hätte sich eine genauere Kalkulation der Umbaukosten für die Passage für die Vorlage zur November-Sitzung gewünscht. Da er nun erfahren habe, dass die Kosten aus einem „Bauchgefühl“ heraus geschätzt worden seien, „stellt sich automatisch die Frage nach der Seriosität und Transparenz der Beschlussvorlage“ – zumal er bei derart hohen Summen den Bürgermeister in der Verantwortung sehe. Braack: „Die SPD ist der Meinung, dass eine erneute Standortentscheidung zwingend erforderlich ist – nun mit den reellen Zahlen.“ Zudem gehörten seiner Ansicht nach neben den Umbaukosten auch die Einrichtungskosten in die Beschlussvorlage. An Vorwürfen an den Passagen-Eigentümer sei der SPD nicht gelegen. Vielmehr stelle sich die Frage, welcher Vorlage man tatsächlich vertrauen könne.

SSW

Für den SSW betont der Fraktionsvorsitzende Christian Andresen, unverändert am Abstimmungsergebnis vom November festzuhalten. „Wir halten den Umzug weiterhin für vernünftig“, sagt er. „Wir müssen aber sehen, wie wir jetzt die Kuh vom Eis kriegen.“ Andresen baut darauf, dass die Tür zu Gesprächen mit dem Passagen-Eigentümer noch einen Spalt offen steht und dass man wieder ins Gespräch findet. Er räumt ein, dass die ursprünglich auf 400 Quadratmeter geschätzte Ausgangssumme von 200 000 Euro nicht angepasst worden sei, als sich die potenzielle Büchereifläche auf 500 Quadratmeter vergrößert habe – „da gebe ich uns Politikern ein bisschen Schuld“. Trotzdem wehre er sich gegen Stimmungsmache und plädiert für eine nüchterne und wirtschaftliche Betrachtung.

Büchereileitung

„Sprachlos“ – das ist Kerstin Rosinkes Reaktion, als sie von der Entwicklung aus der Zeitung erfährt. Die Büchereileiterin erklärt, bereits viel Mühe in das Projekt Umzug gesteckt zu haben – „und nun wissen wir wieder nicht, wohin es geht“. Sie sei gespannt, wie die Politik damit umgeht. Für sie selbst und ihr Team sei indes klar: „Es wirft alles zurück auf Null. Nein, eigentlich noch weiter zurück.“