Buchholz will an die Spitze radeln

Land startet Radstrategie Schleswig-Holstein 2030 und investiert pro Jahr fünf Millionen Euro / Kritiker halten das für zu wenig

01. September 2020, 17:25 Uhr

Kiel | Am Ende der Pressekonferenz im Kieler Landeshaus gießt der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Schleswig-Holstein, Thomas Möller, Wasser in den Wein, den Verkehrsminister Bernd Buchholz symbolisch ausschenkt. Der FDP-Politiker hat gerade wortreich erklärt, wie er zunächst bis Ende der Legislaturperiode in zwei Jahren zehn Millionen Euro ausgeben will, um den Fahrradverkehr zu fördern. Und dann sagt Möller: „Das Geld ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Man wisse aus anderen Ländern, dass statt zehn eher 30 Millionen dafür nötig seien.

Buchholz verzieht ein wenig die Mundwinkel und entgegnet dann, dass die Gutachter, die in den vergangenen Jahren mit der Entwicklung der „Radstrategie 2030“ befasst gewesen sind, davon überzeugt seien, dass damit die Ziele des Landes erreicht werden können. Davon hat sich Buchholz drei zentrale gesetzt: Zunächst soll der Anteil, den Radfahrer am Gesamtverkehr haben von aktuell 13 Prozent über 15 in zwei Jahren auf 30 Prozent in 2030 gesteigert werden. „Ein ehrgeiziges Ziel“, wie der Minister zugibt, das aber auch Möller für machbar hält.

Außerdem will Buchholz in den nächsten zehn Jahren die Zahl der jährlich aktuell rund 4600 Radunfälle halbieren. Denn die Menschen stiegen nur aufs Rad um, wenn sie sich dabei sicher fühlen. Und drittens will der Minister Schleswig-Holstein beim Radtourismus wieder unter die ersten drei Bundesländer bringen, bislang sei man nicht mal mehr unter den Top Ten. „Unser wirkliches Ziel ist es, Nummer eins zu werden“, sagt Buchholz. „Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass in den vergangenen Jahren andere Länder mit klugen Konzepten an uns vorbeigezogen sind.“

Buchholz will jetzt prüfen lassen, welche Radwege dringend saniert werden müssen. Er schätzt den Anteil auf rund 40 Prozent alle Radwege im Land. Kein anderes Bundesland habe dabei so viel Probleme durch Baumwurzeln. „Wir wissen, dass Bäume das Asphaltieren nicht goutieren“, sagt Buchholz. Deshalb werde nun geprüft, wie man mit anderen Oberflächen trotzdem gute Radwege schaffen könne.

Beim Thema Sicherheit plädiert Buchholz dafür, „drakonische Strafen“ an die zu verhängen, die Radler behindern – etwa indem sie sie mit ihren geparkten Autos zum Ausweichen auf die Straße zwingen. Dafür werde er sich bei der Reform des Bußgeldkatalogs einsetzen.

Möller nickt bei solchen Sätzen, denn im Grundsatz findet er den Plan des Landes ja nicht schlecht. Der sei ein klares Signal, dass die Regierung die klimafreundliche Verkehrswende wolle. „Radfahren ist gut für den Klima- und Umweltschutz und fördert die Gesundheit der Menschen“, sagt Möller. Es brauche aber eine „Aufbruchstimmung im Land“, damit noch mehr Menschen umsteigen.

Buchholz’ Ankündigungen müssten nun Taten folgen, fordert der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Kai Vogel: „Rund 4000 der 9000 Kilometer Bundes-, Land- und Kreisstraßen haben keinen Radweg – das ist kein Ruhmesblatt. Die Regierung hat keinen Plan, wie dieser Anteil von Straßen ohne Fahrradwege deutlich verringert werden kann.“

Buchholz bleibt da gelassen. Er habe keine Sorge, dass es schon nach zwei Jahren Punkte in der Radstrategie gebe, die „messbar erfolgreich sein wird“.