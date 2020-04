Buchholz weist Kritik der Kreise zurück

von Dieter Schulz

20. April 2020, 11:03 Uhr

KIEL | Nächste Runde im „Schwarze-Peter-Spiel“: Mit Unverständnis hat Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP, Foto) auf die Kritik der Kreise am Land reagiert. Er forderte die Landkreise erneut auf, bei einer möglichen baldigen Lockerung der Tourismus-Beschränkungen in Schleswig-Holstein zunächst den Besitzern von Zweitwohnungen so rasch wie möglich Zugang zu ihrem Eigentum zu gewähren. Der FDP-Politiker erinnerte daran, dass die teils sehr scharfen Erlasse, die im März in einigen Fällen zur Ausweisung von bereits angereisten Wohnungseigentümern geführt hatten, aus der Feder der Landräte und nicht der Landesregierung stammten.

Das Land habe in seiner Verordnung lediglich die Anreise zu Zweitwohnungen untersagt, so der FDP-Politiker, keineswegs jedoch verlangt, dass bereits in ihren Wohnungen befindliche Eigentümer wieder zwangsweise nach Hause geschickt werden. „Damit liegt auf der Hand, dass die Landkreise nun in der Pflicht sind, ihre damals verfügten und dann ja zurückgenommenen Erlasse auch wieder auslaufen zu lassen“, sagte Buchholz. Zuvor hatte der Vorsitzende des Landkreistages, Reinhard Sager, davon gesprochen, dass den Kreisen vom Land nun der Schwarze Peter zugeschoben werden solle.

Buchholz erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass es unter anderem Sagers eigener Kreis Ostholstein gewesen sei, der besonders rigoros gegen bereits angereiste Zweitwohnungsinhaber vorgegangen sei. Sager hat inzwischen allerdings signalisiert, dass sich die Kreise – ungeachtet der Bestimmungen des Landes – auf gemeinsame Regeln verständigen wollen, wann Zweitwohnungsbesitzer wieder zurück könnten.

Buchholz verwies auf den Fahrplan der Landesregierung, die den Tourismus in mehreren Stufen wieder hochfahren weil: „Zunächst sollen Zweitwohnungsbesitzer zurückkehren dürfen, dann Ferienwohnungen wieder belegt und erst dann schrittweise Hotels geöffnet werden – aber so, dass stets die nötigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können“, so der Minister. Erst in der letzten Stufe könne man sich an die Wiederbelebung des Tagestourismus herantasten.