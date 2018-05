Buchholz „beschwipst“ am Steuer

von shz.de

13. Mai 2018, 13:55 Uhr

Insgesamt ereigneten sich im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein 12 526 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, 100 Menschen starben. 549 (4,4 Prozent) Unfälle waren alkoholbedingt. Das entspricht exakt dem Bundesdurchschnitt von ebenfalls 4,4 Prozent, wie Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) jüngst bei der Vorstellung der Kampagne „Don’t drink and drive Academy“ (DDAD) im Regionalen Bildungszentrum Technik (RBZ) sagte.

Es war der Auftakt mehrerer Veranstaltungen in verschiedenen Berufsbildungseinrichtungen im Land. Seit 1993 gibt es die Aktionen, zunächst in Diskotheken, seit 2014 auch an Berufsschulen. Auch wenn die Zahl der Alkoholunfälle bundesweit seit 1991 kontinuierlich rückläufig ist, ist Aufklärung – insbesondere junger Fahrer – nötig. Und an die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen richtet sich die Kampagne. Schirmherr Buchholz nannte die Aktion „wichtig und unterstützenswert“. Wenn Selbstüberschätzung, mangelnde Fahrpraxis und eventuell widrige Witterungsverhältnisse mit Alkoholgenuss zusammenkommen, entsteht eine gefährliche Mischung, wie er betonte.

Was die Politik neben Aufklärung tun könnte: „Ich halte härtere Strafen wie längere Fahrverbote für Verstöße gegen die Promillegrenzen für ein durchaus probates Mittel“, so Buchholz. Dass die Verbände der Bierbrauer, der Sektkellereien, der Spirituosenindustrie sowie die Weinakademie die Kampagne unterstützen, lobte Buchholz. Michael Scherer von den Norddeutschen Brauereiverbänden nannte die Sicherheit im Straßenverkehr vorrangig.

Neben Informationen zu Strafen und Versicherungsfolgen einer Alkoholfahrt ist in diesem Jahr neu, dass in dem computergesteuerten Promille-Fahrsimulator eine Virtual-Reality-Brille zum Einsatz kommt. Durch diese erlebt man die Beeinträchtigungen bei einer 0,8-Promille-Fahrt noch eindrucksvoller.

Das erlebte Bernd Buchholz am eigenen Leib. Mit Janina Albrecht vom Promoterteam auf dem Beifahrersitz fuhr der Minister – simuliert leicht beschwipst – durch die Landschaft, worauf er sich nach dem Ende der Tour den Schweiß von der Stirn wischen musste. „Anstrengend! Man erlebt es durch die Brille derart real, dass man fast das Gefühl hat, der Magen fährt geradeaus, während der Rest in die Kurve geht“, so Buchholz. Deshalb hofft er, dass die Botschaft „Wer fährt, bleibt nüchtern“ bei den jungen Leuten ankommt und diese in den Freundeskreis tragen. Die Resonanz der Jugendlichen in den Vorjahren sei sehr positiv, sagte PR-Berater Jens Strieder: „Der gewünschte Effekt ist auf jeden Fall gewährleistet“.

Infos zur Kampagne gibt es unter www.ddad.de.