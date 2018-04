Brötchen mit Reißnägeln als Futterspende

von shz.de

03. April 2018, 17:12 Uhr

Unbekannte haben versucht, im Zoo Neumünster Tiere durch mit Reißnägeln versetztes Brot zu verletzen. Mitarbeiter hätten am Montagnachmittag in den Futtertonnen vier mit Reißnägeln und Büroklammern gespickte Brötchen gefunden, sagte Zoodirektorin Verena Kaspari (Foto) gestern, und hielt eines der manipulierten Brötchen mit Heftzwecken und Nägeln in die Kamera. In die Tonnen vor dem Eingang können Bürger Brot und Obst als Futterspenden einwerfen. „Wir sind alle schockiert und fragen uns, wer so etwas tut“, sagte die Zoodirektorin.