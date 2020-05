Briefmöwen gegen die Isolation

Avatar_shz von

13. Mai 2020, 18:42 Uhr

Flensburg | Gemeinsam mit Kommilitonen hat die Flensburger Studentin Finnja Beil das Projekt „Briefmöwen“ ins Leben gerufen. Damit möchte die Gruppe Seniorinnen und Senioren helfen, die derzeit in Heimen isoliert wohnen und wenig oder keinen Zugang zu sozialen Netzwerken haben.

„Wir wollen damit Bewohner in Seniorenheimen, die in der jetzigen Zeit besonders unter der Isolation leiden, aufmuntern und unterstützen, indem wir unsere Mitmenschen besonders aus Flensburg und Umgebung dazu aufrufen, positive und inspirierende Nachrichten, Geschichten, Gedichte, Bilder in Form von Briefen an uns zu schicken“, erklärt Beil. Diese werden dann an Seniorenheime verteilen. Dabei spielen Themen und Inhalte keine Rolle. Nur unangemessene Inhalte dürfen nicht gewählt werden, auch sensible Themen wie Krieg oder Politik sollten vermieden werden. Briefe können anonym oder mit Absender verschickt oder digital über die Briefmöwen-Webseite hochgeladen werden.