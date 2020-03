Bredstedter Überraschung

SH-Liga: BTSV-Handballer düpieren HSG Mönkeberg-Schönkirchen mit 33:24 / Heimniederlage für die HSG SZOWW

02. März 2020, 17:45 Uhr

Ostenfeld | Das war ein nicht eingeplanter Auswärtssieg, den die SH-Liga-Handballer des Bredstedter TSV am Wochenende mit 33:24 (13:14) bei der HSG Mönkeberg-Schönkirchen feierten. Die Nordfriesen hatten in Torhüter Lasse Hansen den überragenden Akteur in ihren Reihen. Die HSG SZOWW musste sich in eigener Halle gegen den TuS Aumühle-Wohltorf knapp mit 27:29 (13:18) geschlagen geben.

HSG Mönkeberg-Schönkirchen – Bredstedter TSV 24:33 (14:13). „Wir konnten unter der Woche aufgrund von Verletzungssorgen nicht ordentlich trainieren und hatten uns somit vorgenommen, wenigstens so lange wie möglich mitzuhalten. Einen so deutlichen Sieg hatte bei uns niemand erwartet“, berichtete der fröhliche BTSV-Trainer Thorsten Schella.

Schon zu Beginn der Partie zeigte Bredstedt eine konzentrierte Leistung und ging mit 4:1 in Front. Die offensive Abwehr der Gastgeber zeigte keine Wirkung. Die nordfriesische Deckung mit dem gut aufgelegten Hansen im Tor stand hingegen sicher. „Wir haben im ersten Durchgang noch zu viele technische Fehler gemacht“, erklärte Schella, warum die Hausherren zur Pause dennoch knapp führten. Nach dem Wechsel machte Hansen endgültig den Unterschied aus. Mit etlichen Paraden und einer Quote von 60 Prozent gehaltener Bälle sorgte der Keeper dafür, dass seine Vorderleute immer selbstbewusster wurden. Aus dem 17:17 (36. Minute) machten die Bredstedter, die sich jetzt in einen Rausch spielten und jede Aktion erfolgreich abschlossen, ein 28:21 (53.). „Während Lasse den Kasten dicht machte, war Blaik Jordans im Angriff kaum zu halten. Es war aber von allen eine saustarke Leistung“, lobte der völlig begeisterte Schella.





Bredstedter TSV: Hansen, Görtzen – B. Jordans (9), Lassen (2), Kinsky, Enewaldsen (4), L.Petersen (3), Kotzan (5), T. Petersen (3), Voigt (2), Nissen, Sörensen (5/1)

HSG SZOWW – TuS Aumühle-Wohltorf 27:29 (13:18). Das Team des Trainergespanns Arne Jessen und Kai Flatterich tritt auf der Stelle. „Wir haben in einigen Phasen nicht clever genug agiert und uns ein wenig ängstlich präsentiert. Mit ein bisschen mehr Mut hätten wir Aumühle-Wohltorf ärgern können“, meinte Flatterich.

Dabei fing seine Mannschaft vielversprechend an. Der gut aufgelegte Linksaußen Tim Hansen traf drei Mal zum 3:3 (7.), auch beim 8:8 (14.) waren die Hausherren noch voll im Rennen und machten den knapp 100 Zuschauern Hoffnung auf eine spannende Partie. Doch mit zunehmender Spieldauer schlichen sich immer mehr Fehler ins Aufbauspiel ein, so setzten sich die Gäste bis zur Pause auf fünf Tore ab. „Wir haben in der Kabine jeden ermutigt, Verantwortung zu übernehmen“, berichtete Flatterich.

Doch nach dem Wiederanpfiff war davon noch nicht viel zu spüren. Im Angriff versuchte das Flatterich-Team zwar, mit mehr Leidenschaft zu agieren, scheiterte jedoch immer öfter am fehlenden Mut. „Da war manchmal nicht der letzte Biss zu spüren“, sagte der Coach. Erst nach dem 18:24 (48.) platzte der Knoten. Auf einmal wurden die Aktionen entschlossener und der Glaube an die eigene Stärke kehrte zurück. Tim Hansen erzielte den 27:28-Anschluss, aber mit dem letzten Angriff machte Aumühle-Wohltorf den Deckel auf die Partie.





HSG SZOWW: Janssen, Jensen – Schulte-Südhoff, M. P. Lorenzen (2), Clausen (1), Hohnsbehn (4/3), M. Hansen, Kaphengst (2), M. Petersen (3) Sokoll (1), T. Hansen (8/2), Kähler, Schnettler (4), Fuchs (2)