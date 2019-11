Bredstedt verkauft sich gut

Avatar_shz von shz.de

03. November 2019, 16:04 Uhr

Altenholz | Trotz einer klaren Leistungssteigerung nach der Pause mussten sich die Handballerinnen des Bredstedter TSV beim Oberliga-Spitzenreiter TSV Altenholz mit 21:24 (7:13) geschlagen geben. In der Tabelle rutschten die „Bredis“ wieder auf einen Abstiegsplatz ab.

Trainer Björn Schlichting lobte die kämpferische Einstellung seiner Mannschaft: „Altenholz hat sicher verdient gewonnen. Wir haben aber zur Halbzeit nicht aufgegeben und sind wieder ins Spiel gekommen. Am Ende ging uns dann etwas die Luft aus.“

Schlichting standen nur acht Feldspielerinnen zur Verfügung und die hatten von Beginn an Probleme, sich gegen die sehr aggressive Altenholzer Abwehr zu behaupten. So manch guter Ansatz verpuffte in der Deckung der Gastgeberinnen, die so zu einigen leichten Kontertoren kamen. Schnell gerieten die Nordfriesinnen deutlich ins Hintertreffen (2:7/13. Minute) und auch nach einer Auszeit vermochte das Schlichting-Team den Lauf der Altenholzerinnen nicht zu stoppen.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich Bredstedt klar verbessert. Die Deckung um die starke Torfrau Johanna Tüx ließ nur noch wenig anbrennen. Der Angriff agierte wesentlich druckvoller – obwohl durch die Rote Karte gegen Kristin Hultzsch (38.) eine weitere Alternative wegbrach.

„Die Disqualifikation passte zum Gesamtauftritt der Schiedsrichter, der Tabellenführer-Bonus war erkennbar,“ sagte ein sichtlich verärgerter Schlichting. Seine Spielerinnen ließen sich nicht aus dem Konzept bringen. Anna Köster verkürzte auf 12:15 (39.) und in der Phase wäre durchaus mehr drin gewesen.

„Wir haben dann wieder ein paar gute Gelegenheiten liegen lassen,“ bedauerte Schlichting. Altenholz erhöhte auf 23:17 (50.) und schaffte damit die Entscheidung.



Bredstedter TSV: S. Andresen, Tüx – Schmidt (2), Christiansen (3/1), Petersen, Cosmos (2), A. Köster (5/2), Görtzen (3/1), Hultzsch (3), Giencke (3)