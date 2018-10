Rummelpott bis Eierlauf : Brauchtümer in SH: Vom Kitt, der uns zusammenhält

Hierzulande lebt man heimisches Brauchtum. Mal mystisch, mal familiär und ganz oft gesellig.

von Anett Brillat

20. Oktober 2018, 20:18 Uhr

Wer braucht denn heute noch Bräuche? Traditionsgebundene Veranstaltungen und Brauchtum schleswig-holsteinischen Ursprungs stehen nicht nur in Geschichtsbüchern und Dorfchroniken. Sie sind auch heute noch lebendig. Im Februar lodern die nordfriesischen Biike-Feuer hell in den Winterhimmel, Dorfbewohner und Touristen treffen sich zum Ringreiten und am Altjahrsabend geht der Rummelpott rum.

„Viele Menschen suchen das Authentische, das Ursprüngliche – und finden es in regionalen Bräuchen“, sagt Guntram Turkowski, Sammlungsleiter des Freilichtmuseums Molfsee. „Da findet eine besondere Art der Gemeinschaft und Geselligkeit statt, die das Gefühl für Zusammengehörigkeit stärken. Man besinnt sich auf heimatliche Wurzeln.“ Brauchtum sei allerdings nichts Statisches, sondern verändert sich im Laufe der Zeit, passt sich moderner Lebensweise an. Dass so mancher Brauch nicht in Vergessenheit gerät, liegt auch an den Kindern, die begeistert mitmachen und sich das auch von ihren Eltern wünschen.

Der Kindskiek ist ein Brauch, der aus Schleswig-Holstein stammt. Hatte der oder die Lütte endlich das Licht der Welt erblickt, erhielten die stolzen Eltern eines nahen Tages Besuch von den Dorfbewohnern. Diese kamen mit Selbstgemachtem wie Rosinenbrot, Wurst und Schnaps zum Gratulieren. Und vor allem, um einen Blick in die Wiege zu werfen und sich dabei den Nachwuchs anzusehen (kieken = angucken).

Meist waren es Verwandte und Frauen aus der Nachbarschaft, die zum Kindskieken erschienen, während die Männer die Gelegenheit nutzten, um bei der Pieschparty ungestört den Dorfkrug aufzusuchen. Mit dabei hatten die Frauen auch gute Ratschläge zur Erziehung und Säuglingspflege, die sie der jungen Mutter zahlreich und ungefragt überbrachten. Oft sprach sich dabei auch gleich herum, wo „schon wieder etwas unterwegs“ war – und das nächste Kindskieken stattfinden würde ...



Beim Ringreiten hingegen ging es auch in diesem Sommer sportlich zu. Ein Galgen wurde errichtet, Pferde galoppierten, mit Lanzen bewaffnete Reiter zielten auf einen Messingring. Dieser Brauch hat seinen Ursprung in der Ritterzeit, als sich die Knappen zum Auftakt von Turnieren im Ringstechen beweisen mussten. Geschicklichkeit, eine ruhige Hand und ein gutes Auge sind auch heute noch gefragt, wenn es in Eggebek, Joldelund oder Nieblum hoch zu Ross über die Koppel geht. Wer mit der Lanze den nur wenige Zentimeter umfassenden Ring fehlerfrei aufspießt und dabei möglichst senkrecht im Sattel bleibt, hat beste Chancen auf den Turniersieg.

Dieter Wrege

Der Ringreiterkönig reitet anschließend durchs Dorf – begleitet von allen Teilnehmern und einer Musikkapelle. Selbst der Letztplatzierte bekommt einen Titel verliehen: Er darf sich „Blindstecher“ nennen.

Für den Rummelpott nehme man eine leere Blechdose oder einen kleinen Tontopf, über den eine Schweinsblase straff gespannt wird. Ein feuchter Strohhalm oder ein Weidenstock wird hineingesteckt und gedreht, bis er ein durchdringend brummendes Geräusch erzeugt. Damit es auch schön „klötert“ (klappert), kommen noch trockene Erbsen hinzu. Fertig ist der Rummelpott.

Landesmuseen SH

Zumindest in früheren Zeiten, als die Kinder damit am Abend der Jahreswende von Haus zu Haus gingen und dort ihre plattdeutschen Reime und Lieder vorsangen: „Fru, maak de Dör op! De Rummelpott will rin!“ (Frau, macht die Tür auf, der Rummelpott will rein). Zur Belohnung gab es Äpfel, Nüsse und süßes Gebäck. Geizige Nachbarn hingegen bekamen einen Spottvers zu hören. Dieser alte Brauch sollte die bösen Geister des Winters vertreiben. In den Regionen Schleswig-Holsteins waren unterschiedliche Versionen der Verse verbreitet; auch auf Dänisch wurden sie gesungen.

Noch heute sind am Silvesterabend verkleidete Kinder zum Rummelpottlaufen in den Straßen unterwegs und klingeln an den Haustüren. Nicht nur auf dem Land, auch in der Stadt. Der „Pott“ klappert nach wie vor, allerdings ohne Schweinsblase. Statt Äpfeln und Nüssen gibt es zeitgemäße Süßigkeiten. Aber gesungen wird immer noch, auch auf Platt.



Das Biikebrennen ist bis heute in aller Munde. Es zählt zu den Jahrtausende alten Feuerbräuchen und war ursprünglich ein heidnisches Opferritual. Einer Legende nach entzündeten nordfriesische Seefahrerfrauen einst Feuerzeichen (Biiken) am Strand, um ihre Männer zum Walfischfang zu verabschieden. Aus dieser feierlichen – oder vielmehr feuerlichen – Tradition entstand über die Jahrhunderte ein Nationalbrauch. Mittlerweile ist das jährliche Biikefeuer zum Volksfest geworden.

Dominik Täuber

In der Nordseeregion Schleswig-Holsteins brennen am Abend des 21. Februar die Großfeuer auf Wiesen, an Köögen und Deichen. Rund um den Feuerplatz findet meist ein kulinarisches und musikalisches Rahmenprogramm statt. Anschließend geht es in den Gasthof zum zünftigen Grünkohlessen. Das Fest der Friesen hat längst überregionale Bedeutung: Jahr für Jahr ist es vielbesuchter Anziehungspunkt für Einwohner, Besucher und Urlauber gleichermaßen.





Beim Eierwerfen geht es in Nordfriesland um einiges handfester zu. Auf der Insel Föhr werfen die Kinder gekochte und gefärbte Ostereier in die Luft und rufen laut „Eike, poleike, kom hial weler deel!“. Was auf Hochdeutsch so viel heißt wie: Komm heil wieder runter. Antje Arfsten vom Nordfriisk Instituut in Bredstedt vermutet, dass es bei diesem Ritual um die Fruchtbarkeit von Wiesen und Feldern geht. Aus ihrer Kindheit auf Föhr kennt sie das Eierwerfen gut: „Wir sind schon Tage vorher auf die Osterwiese gegangen. Dort haben wir Steine eingesammelt, um die Chancen zu erhöhen, dass unsere Ostereier nicht gleich kaputt gehen.“

Deppe

Die Föhrer pflegen auch das „Pöötjren“, bei dem sie die gekochten Eier aneinanderstoßen. Es gilt herauszufinden, welches das stabilste Ei ist. „Ausgerechnet die Zwerghuhn-Eier haben meistens gewonnen“, lacht Antje Arfsten.



Nordische Dichter finden sich ganz oben im Norden Schleswig-Holsteins ebenfalls zu Ostern. Die dort lebende dänische Minderheit dichtet dann Verse und Reime, die in einem Brief niedergeschrieben werden. Anschließend werden diese Briefe an gute Freunde oder Verwandte geschickt. Dabei lässt man allerdings bewusst den Absender weg. Der Briefempfänger weiß also zunächst nicht, wer Verfasser der besagten Zeilen ist.

Aber er muss es raten. Gelingt es ihm nicht, ist er der „Gaek“, was auf Deutsch Narr bedeutet. Deshalb nennt man diese Briefe und die mit ihnen verbundene Tradition auch Gækkebrev. Wer es geschafft hat, sein poetisches Inkognito zu bewahren und nicht erraten wird, erhält vom Gaek ein Schokoladenei.