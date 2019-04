Brandbombe statt Osterei

von Rieke Beckwermert

24. April 2019, 12:02 Uhr

kiel | Ein 42-jähriger Kieler wird den Fund seines ganz besonderen Ostereis wohl nicht so schnell vergessen. Am Ostersonntag meldete sich der Mann gegen 20.15 Uhr bei der Polizei. Er habe bereits gegen 13 Uhr einen verdächtigen Gegenstand auf dem Gebiet der Moorteichwiese gefunden und der ließe ihm keine Ruhe. An einem Hang läge ein zirka 50 Zentimeter langer, zylindrischer und verrosteter Gegenstand mit einem verbogenen Bügel. Die hinzugezogenen Polizeibeamten riefen nach Inaugenscheinnahme den Kampfmittelräumdienst. „Das war eine gute Entscheidung, denn es handelte sich um eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg“, so Polizeisprecher Oliver Pohl. Die Spezialisten transportierten die Bombe ab und werden diese nun fachmännisch zerstören lassen.