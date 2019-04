Boxchampion Sturm in Haft

von Holger Loose

07. April 2019, 16:53 Uhr

Schwerer Schlag für Felix Sturm (Foto): Der frühere Profi-Boxweltmeister und Publikumsliebling ist nach einer Reihe von Fehltritten am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Der 40-Jährige wurde jetzt festgenommen. Das bestätigte die Kölner Polizei. Es soll um Steuerhinterziehung gehen. Zur Festnahme war es nach Informationen des Kölner Express am Freitag auf der Fitness-Messe FIBO in Köln gekommen.

Sturm hatte sich seit 2016 vorwiegend in Bosnien aufgehalten, der Heimat seiner Familie, und war für die Beamten nicht zu greifen. Der fünfmalige Titelträger stattete der Messe offenbar einen Besuch ab, weil er für einen Sportgerätehersteller wirbt. Dabei ging er den Beamten ins Netz. Die Staatsanwaltschaft wollte keine genauen Angaben über die Höhe der Summe machen, um die es bei der Steuerhinterziehung gehen soll.