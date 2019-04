Bordesholm wird zur Strominsel

Batteriekraftwerk für 10 Millionen Euro eingeweiht / Die Technische Hochschule Köln begleitet das einmalige Projekt

von

24. April 2019, 21:13 Uhr

Bordesholm | Europa schaut nach Bordesholm im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Dort weihte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) gestern das Batteriekraftwerk der Versorgungsbetriebe Bordesholm (VBB) ein. Das 10-Milionen-Euro-Projekt soll die Gemeinde unabhängig vom Stromnetz machen. Diese Insellösung wäre nach Angaben von VBB-Chef Frank Günther europaweit einmalig. Etwa 240 geladene Gäste waren gestern bei der Einweihung dabei.

Der Batteriespeicher hat eine Leistung von 10 Megawatt und eine Kapazität von 15 Megawattstunden. Gespeist wird das Kraftwerk von einer Biogasanlage, Blockheizkraftwerken und Fotovoltaik-Anlagen. Bordesholm kann als eigene Stromnetzzelle abgekoppelt und weiter mit Strom versorgt werden. „In einem Simulationstest hat das schon funktioniert“, erklärte Christoph Schultz, Bereichsleiter Vertrieb. Bis zu zwei Stunden könnten die 4000 Haushalte dann mit Strom versorgt werden. Ziel ist es, die Stromversorgung zeitlich unbegrenzt zu ermöglichen. Diese einmalige autarke Versorgungsmöglichkeit eines öffentlichen Stromversorgungsnetzes bei Wegfall des vorgelagerten Stromnetzes strebt das Forschungsprojekt an, das durch die Technische Hochschule Köln begleitet und vom Land Schleswig-Holstein mit knapp 1,7 Millionen Euro gefördert wird.

Baustart war am 5. Juni 2018. In der Batteriehalle wurden 48 000 Batteriezellen installiert, die jeweils die Größe eines DIN-A-4-Blattes haben und so dick sind wie ein 100-seitiges Taschenbuch. Finanziert wurde das Projekt über ein Bankenkonsortium, Fördermittel und die VBB.

Der Batteriespeicher wird voraussichtlich am 14. Mai 2019 endgültig in Betrieb

gehen.