Boerne außer Konkurrenz: Diese Ermittler verdienen am meisten

von shz.de

19. August 2019, 14:55 Uhr

Münster | Wie viel Geld die Tatort-Schauspieler von den Öffentlich-Rechtlichen bezahlt bekommen, ist und bleibt ein Geheimnis. Was Till Schweiger, Heike Makatsch und Co. im echten Leben als Polizist verdienen würden, hat nun der Finanzdienstleister Vexcash berechnet. Für die Bruttoberechnung ermittelte das Unternehmen unter anderem die Besoldungsgruppe sowie -stufe, den Familienzuschlag und die Polizeizulage der jeweiligen Beamten.

Das höchste Gehalt bekommt demnach Professor Karl-Friedrich Boerne, (l.) gespielt von Jan Josef Liefers: Mit rund 6660 Euro brutto im Monat beansprucht der in Münster arbeitende Leiter der Rechtsmedizin für sich den ersten Platz der Untersuchung – allerdings ist er kein Kommissar und läuft außerhalb der Konkurrenz.

Im Vergleich der Kommissare führt Felix Voss (2.v.r.) aus Nürnberg das Ranking an. Der von Fabian Hinrichs gespielte Hauptkommissar kommt auf ein Monatsgehalt in Höhe von knapp 5160 Euro. Dahinter folgt der Kölner Hauptkommissar Max Ballauf mit rund 5010 Euro (Klaus Behrendt) und sein Münsteraner Kollege Frank Thiel (2.v.r.), gespielt von Axel Prahl, mit 4890 Euro. Das knappe Ergebnis ergibt sich auch aus dem Polizei-Zuschlag, der sich – wie auch die Gesamtbesoldung – je nach Bundesland unterscheidet.

Die Top-Verdienerin unter den Frauen ist die in Nürnberg als Hauptkommissarin arbeitende Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel): Sie bekommt rund 4440 Euro monatlich und belegt damit den siebten Platz der Gesamtwertung. Die männlichen Tatort-Ermittler nehmen mehr leitende Positionen ein und erhalten in ihren Bundesländern höhere Zuschläge. Für ihre Arbeit als Kommissarin in Kiel erhält Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik, rund 2630 Euro brutto pro Monat – der letzte Platz unter den Serien-Ermittlern.