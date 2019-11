Böker muss improvisieren

Dem Trainer des Fußball-Oberligisten Husumer SV fehlen am Sonnabend beim VfB Lübeck II mehrere Leistungsträger

Avatar_shz von shz.de

07. November 2019, 16:50 Uhr

Husum | Am Sonnabend steht für Fußball-Oberligist Husumer SV der erste Rückrunden-Spieltag auf dem Programm. Das zweite Auswärtsspiel in Serie bestreiten die Stormstädter beim VfB Lübeck II. Mit Blick auf die letzten Ergebnisse beider Teams wäre eine Wiederholung des Hinspiel-Ergebnisses im Husumer Friesenstadion, als die HSV nach einer 2:0-Pausenführung am Ende gerade noch ein 2:2-Remis über die Zeit rettete, durchaus als Erfolg für die Nordfriesen zu werten.

VfB Lübeck II –

Husumer SV (Sbd. 14 Uhr)

Die Lage: Obwohl die Leistungen weitgehend stimmten, blieben bei den Husumern zuletzt die Ergebnisse aus. Nur ein Sieg aus fünf Spielen und zwei Niederlagen führten dazu, dass die HSV in der Tabelle stagniert. Nach der 1:2-Pleite bei Inter Türkspor Kiel am vergangenen Wochenende ist Husum als Zehnter nur noch fünf Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. Viele Ausfälle gepaart mit einem kleinen Kader und zuletzt zu viele Gegentore sind die Gründe.

Der Gegner: Der VfB ist eine der Mannschaften der Stunde in der Oberliga. Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen belegen die starke Form des Tabellensechsten. Zuletzt errang die Regionalliga-Reserve im Lübecker Derby gegen Meisterschaftsanwärter 1. FC Phönix nach starker Leistung ein 2:2. Bemerkenswert: Das Team des langjährigen Coaches und Ex-Profis Serkan Rinal erreichte dieses Ergebnis quasi ohne Unterstützung aus der ersten Mannschaft mit einer punktuell verstärkten U 21. Besonders die zweitbeste Offensive mit Furkan Kalfa und Sturm-Juwel Vico Jones Dombrowski (jeweils neun Treffer) hat auf sich aufmerksam gemacht.

Das sagt der Trainer: „Wer sich noch an das Hinspiel erinnern kann, weiß, wie extrem spiel- und laufstark die top ausgebildeten Lübecker sind. Es wird ein schweres Spiel“, meint Torsten Böker.

Sorgen: Die Personallage bleibt extrem angespannt. Kapitän Henning Lorenzen plagt sich weiter mit Leistenbeschwerden herum. Sein Einsatz ist ebenso fraglich wie die von Dauerbrenner Marco Nagel (Rücken) und Sebastian Kiesbye (Fuß). Definitiv ausfallen wird zudem mit Tarek Yassine der Taktgeber im Mittelfeld. Die Ausfälle diverser Leistungsträger zwingen Böker wie in den vergangenen Wochen zum Improvisieren. Der HSV-Coach sagt: „Sicher ist es nicht optimal, jede Woche die Formation umstellen zu müssen. Aber mittlerweile haben wir leider Erfahrung damit. Daher jammern wir nicht und bereiten uns trotzdem so optimal wie möglich auf den Gegner und das Spiel vor.“

Besonderheit: Die Husumer Auswärtsbilanz ist trotz der Niederlage in Kiel bemerkenswert gut für einen Aufsteiger. Die Stormstädter sind die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga, 16 ihrer 18 Punkte errangen sie auf fremden Plätzen. Die Bilanz zeigt das Potenzial des Böker-Teams. Nicht auszudenken, wo die Husumer in der Tabelle stehen würden, wenn sie im heimischen Friesenstadion nur halbwegs an die Auswärtsergebnisse angeknüpft hätten.