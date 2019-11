Pop am Kalkberg : Blick auf 2020: Sarah Connor gibt Zusatzshow – Markus Krebs zieht um

Avatar_shz von

30. November 2019, 15:31 Uhr

Bad Segeberg/Flensburg | „Pop am Kalkberg“ – für das Event mit Sarah Connor (Foto) in Bad Segeberg am 16. Mai 2020 sind nach drei Monaten die fast 10 000 Tickets vergriffen. „Die Show ist somit ausverkauft“, teilte der Veranstalter Förde Show Concept mit. Doch für verbliebene Fans gibt es Trost: Einen Tag später gibt Sarah Connor nun eine Zusatzshow. Sarah Connor veröffentlichte Ende Mai dieses Jahres ihr zweites deutschsprachiges Album „Herz Kraft Werke“. Nun ist sie in der Schweiz, Österreich und Deutschland mit ihrem Album auf großer Tour in den großen Hallen der Länder unterwegs.

Ihre Tour im kommenden Jahr startet sie in Bad Segeberg – eben „an der unvergleichlichen Kulisse des Kalkbergs“, so der Veranstalter. „Umso verständlicher ist es, dass Sarah Connor nicht einmal drei Monate brauchte, um diesen Termin an der Freilichtbühne in Bad Segeberg auszuverkaufen.“ Daher habe man reagiert und „diese Ausnahme-Künstlerin“ noch für ein Zusatztermin am Folgetag verpflichten können, so Veranstalter Peter Thomsen von förde show concept. Das Zusatzkonzert steigt am 17. Mai 2020, 19.30 Uhr am Kalkberg – die Karten hierfür sind ab sofort erhältlich.

Nicht Open Air, sondern Indoor: Das ist jetzt die Devise von Norddeutschlands größter Comedy-Show mit Markus Krebs (Foto) & Co. Unrsprünglich als „Der Kalkberg lacht“ in Segeberg geplant, ziehen die neun der beliebtesten Komiker der Nation nun also um, witzeln in der Flens-Arena in Flensburg. Der Tag indes ist derselbe: 3. Mai, ab 16 Uhr.



Karten für dieses Lach-Spektakel gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.eventim.de. Bisher erworbene Karten bleiben auch für Flensburg gültig oder können jeweils an den Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft wurden, kostenfrei zurückgegeben werden.



Karten für Pop am Kalkberg gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.eventim.de