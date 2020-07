Nach dem Kalbitz-Rauswurf: Während die AfD Kurs auf die Bundestagswahl nimmt, eskalieren die Grabenkämpfe

Avatar_shz von Frank Albrecht

06. Juli 2020, 14:19 Uhr

Berlin | Auf der Vorstandssitzung Mitte Mai überrumpelte AfD-Co-Chef Jörg Meuthen die Zauderer. Er hatte eine knappe Mehrheit für den Rauswurf von Ex-Neonazi Andreas Kalbitz (parteiintern AK) organisiert. Nun tobt nicht nur ein Rechtsstreit über den Parteiausschluss. Auch der interne Richtungsstreit hat sich zugespitzt. Vom Blitzangriff des gemäßigten Meuthen könnten ausgerechnet die Radikalen profitieren – wenn sich die Zauderer auf ihre Seite schlagen. Oder zerlegt sich die AfD?

In zweieinhalb Wochen, um den 24. Juli herum, wird die Partei einer Antwort auf diese Frage einen großen Schritt näher kommen. Dann entscheidet das Bundesschiedsgericht der AfD: War der Vorstandsbeschluss vom 15. Mai rechtmäßig? Die damalige Begründung des Meuthen-Lagers für den Rauswurf: Kalbitz habe bei seinem AfD-Eintritt 2013 seine frühere Zugehörigkeit zur neonazistischen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) verschwiegen, die Partei also arglistig getäuscht.

Ein Paukenschlag folgte am 20. Juni: Das Berliner Landgericht annullierte Kalbitz’ Rauswurf mit großer Mehrheit. Bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens des Parteigerichts müsse er wieder in die Partei aufgenommen werden, hieß es. Aber nur eine Woche später war AK schon wieder draußen: Das AfD-Schiedsgericht bestätigte im Eilverfahren nahezu einhellig den Vorstandsbeschluss vom 15. Mai.

Parteiinsider sind sich sicher: Wenn das Gremium Ende Juli im Hauptsacheverfahren entscheidet, wird es den Daumen über AK senken, um ihn endgültig vor die Tür zu setzen. Das dürfte freilich erst der Beginn des eigentlichen Rechtsstreits werden. Denn so ziemlich jeder in der AfD geht davon aus, dass Kalbitz nach seiner Niederlage vor dem Parteigericht vor ein Zivilgericht ziehen wird. „Er wird bis zur letzten Patrone kämpfen“, formuliert es einer seiner Feinde.

Vor ordentlichen Gerichten hätte AK wohl ganz gute Karten, solange sich eine „arglistige Täuschung“ – also das gezielte Leugnen einer früheren HDJ-Mitgliedschaft – nicht beweisen lässt. Und der damalige Aufnahmeantrag ist verschwunden. Zweifel gibt es überdies, ob der AfD-Vorstand laut Parteigesetz überhaupt befugt war, ihn rauszuschmeißen.

Kalbitz wieder drin – das würde wiederum Parteichef Meuthen kaum akzeptieren. Es droht ein Tauziehen vor Gericht, das bis zur nächsten Bundestagswahl im September 2021 andauern könnte. Regelmäßig dürfte Kalbitz in den Schlagzeilen auftauchen, könnte sich als Opfer Berliner Intrigen in Szene setzen.

Dabei war Kalbitz eigentlich auf dem Weg ins Abseits. Der frühere Zeitsoldat und Fallschirmjäger wird – wie auch sein enger Vertrauter Björn Höcke – seit Beginn des Jahres vom Verfassungsschutz beobachtet. Die von ihnen gegründete rechtsextrem-völkische „Flügel“-Bewegung innerhalb der AfD wurde aufgelöst. Um Höcke ist es seitdem ruhig geworden. „Er fühlt sich in Thüringen wohl“, umschreibt ein bundespolitisches AfD-Schwergewicht das vorläufige Ende von dessen überregionalen Ambitionen.

Höcke war das Gesicht des „Flügels“, die Macht aber hatte Kalbitz. Dessen Neonazi-Vergangenheit ist belegt. Einstige Wegbegleiter berichten überdies von psychopathischen Zügen. Um seine Macht zu sichern, gehe AK „über Leichen“, ist zu hören. Von Aktenordnern mit kompromittierendem Material über all jene, gegen die mal Munition gebraucht werden könnte, ist die Rede. Angst machen, einschüchtern, das sei seine Methode. Und das sei der Grund, aus dem Kalbitz in seinem Brandenburger Landesverband noch Mehrheiten finde. Selbst bei einer letztinstanzlichen Bestätigung seines Rauswurfs könnte die Landtagsfraktion in Potsdam Kalbitz als Parteilosen in ihren Reihen behalten.

Selbst AfD-Bundespolitiker, die öffentlich über Meuthens Versuch schäumen, AK loszuwerden, räumen hinter vorgehaltener Hand ein, dass der sich nie klar vom Rechtsextremismus distanziert habe. Der Wunsch, ihn kaltzustellen, ist ziemlich weitverbreitet. Nur habe Co-Chef Meuthen den „juristisch völlig falschen Weg“ gewählt. Das frustrierte Fazit eines gemäßigten AfD-Mannes: „Die von der Mehrheit erwünschte Bereinigung erfolgt nicht.“

Von der Mehrheit, aber eben längst nicht von allen erwünscht: 80 Prozent der AfD-Mitglieder in den neuen Ländern seien für AKs Verbleib in der Partei, vermutet ein dort verwurzelter Bundespolitiker. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz wird in der Ost-AfD vielerorts mit der Stasi verglichen, als politisch motivierte Überwachung Andersdenkender scharf verurteilt. Meuthen und seine Verbündeten versuchen hingegen, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz als Hebel für eine „Bereinigung“ zu nutzen, mit dem Ziel, die Partei weniger anstößig für bürgerliche Wähler zu machen.

Der Streit über Kalbitz verstärkt deswegen den tiefer sitzenden Streit über die Richtung, die die AfD nehmen soll. Die einen wollen die CDU vor Angela Merkel wieder auferstehen lassen, haben national-liberale Wähler im Blick, suchen Anschlussfähigkeit in der Mitte und Abgrenzung nach ganz rechts außen. Die anderen bleiben bei radikaler Opposition, haben die Nichtwähler im Visier. Spalten, zündeln und provozieren, um aus Wut und Verunsicherung am Wahltag Kapital zu schlagen: Das ist ihre Strategie. Und dafür kann man Kalbitz gut gebrauchen.

An der Parteispitze hat Tino Chrupalla den Gegenpart zu Meuthen übernommen, er wurde im vorigen Dezember zum Nachfolger von Alexander Gauland als Co-Bundessprecher gewählt. Chrupalla galt als Wunschkandidat von Kalbitz und Höcke. Der Malermeister aus Sachsen zählt selbst zwar keineswegs zu den hartgesottenen Rechtsaußen in der AfD. Mit ihnen brechen will er aber auch nicht.

Ende des Jahres wollen die Rechtspopulisten auf einem nachgeholten Sonderparteitag den Dauerzoff über das bislang fehlende Rentenkonzept ausräumen. Vieles deutet darauf hin, dass sich hier die Meuthen-Gegner durchsetzen, die die AfD zu einer Kümmererpartei machen, das Soziale in den Fokus rücken wollen.

Der Kalbitz-Komplex wird indes nicht zu lösen sein, das bleibe eine „Riesenbelastung“, sind sich die verschiedenen Lager einig. Ob das die Wähler fernhält, ist allerdings eine andere Frage. Grabenkämpfe sind für den „gärigen Haufen“ (Gauland über die AfD) normal. In Umfragen liegt die Partei trotz allem stabil bei guten zehn Prozent. Für September 2021 rechnet die Parteispitze darum mit einem mindestens so guten Ergebnis wie die 12,6 Prozent bei der vorherigen Bundestagswahl 2017.

Dass es bis dahin zu einer Spaltung kommt, ist trotz der Wut auf allen Seiten nicht zu erwarten. Eine radikale Ost-AfD mit Kalbitz und Höcke an der Spitze? „Nur eine Handvoll würde ihnen folgen“, sagt ein eher neutraler Parteiinsider aus den neuen Ländern. Ein Sturz Meuthens gilt aber auch aus Sicht seiner Gegner als unwahrscheinlich. Dazu bedürfte es eines Sonderparteitages und dort einer Zweidrittelmehrheit – und die sei „nicht in Sicht“.