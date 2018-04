Bis zu 2000 Besucher im Jahr

Verein „Historisches Uetersen“: Rückblick und Ausblicke während der Jahresversammlung

04. April 2018, 14:52 Uhr

Der Verein „Historisches Uetersen“ hat ein erfolgreiches, wenn auch nicht unbedingt spektakuläres Jahr 2017 hinter sich gebracht. Dies war den Berichten des Vorsitzenden, Johann-Otto Plump, und des Kassenwarts, Frank Quast, zu entnehmen, die sie im Rahmen der Jahresversammlung in den Räumlichkeiten des Museums an der Parkstraße hielten. Weitere Tagesordnungspunkte waren Wahlen, die Planung der jährlichen Ausfahrt und die Vorführung zweier Filme.

In seinem Rechenschaftsbericht ließ Plump noch einmal die wichtigsten Ereignisse, Aktivitäten und Projekte 2017 Revue passieren. So erinnerte er unter anderem an das Altstadtfest, an dem sich der Verein mit einer Sonderausstellung beteiligte. Thema waren die 1950er und 1960er Jahre, in der sich das Stadtbild entscheidend veränderte. Es entstanden Wohnsiedlungen sowie das Schwimmbad, Schulen und Kirchen neu. Voraussichtlich bis zum Sommer fertiggestellt ist laut Plump die Überdachung für die im Besitz des Museums befindliche Wasserturbine, die jetzt noch durch eine Plane abgedeckt ist.

„Wir versuchen, vieles in Eigenleistung zu machen und halten so Kosten von der Stadt fern“, stellte er fest. Wenig Verständnis zeigte Plump für kritische Fragen von außerhalb, das gemeinsame Mehlbüddelessen betreffend. Das werde von dem Geld bezahlt, das der Verein selbst erarbeitet habe, unterstrich er. Der Vorsitzende dankte allen Kollegen, die sich ehrenamtlich engagierten und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich dies so fortsetze.



Jährlich etwa 2000 Museumsbesucher





Jährlich streifen etwa 1500 bis 2000 Besucher durch das Museum, wobei es sich um ein unterschiedlich zusammengesetztes Publikum handelt. Dies sei der Tatsache zu verdanken, dass das Museum vielfältig aufgestellt sei, hieß es dazu. Häufiger zu Gast in der Einrichtung ist die DAZ-Klasse der Rosenstadtschule, hin und wieder schauen auch Gemeinschaftsschüler und Gymnasiasten vorbei. Grundschüler sowie Kita-Kinder finden sich aus verschiedenen Gründen eher selten dort ein, was sicherlich außerordentlich bedauerlich ist.

Erfreulich liest sich die Mitgliederbewegung des Vereins „Historisches Uetersen“, bei der es einen leichten Aufwärtstrend gibt. „Wir konnten einige jüngere Mitglieder gewinnen, so dass wir aktuell bei 110 liegen“, berichtete Quast. Solange dieser Trend anhält, wird es keine Beitragserhöhung geben. Kehrt er sich um, könnte es eine leichte Erhöhung geben. Der Altersdurchschnitt im Verein liegt bei 70 Jahren.

Die Jahresversammlung klang aus mit der Vorführung zweier Filme, die sich thematisch mit dem Bau der Überdachung und mit einem Ausflug nach Lüneburg im Jahre 2014 befassten.



Anmeldung für Ausflug nach Husum





Bereits jetzt können sich die Vereinsmitglieder für den Ausflug nach Husum am 16. Juni anmelden. Die Telefonnummer des Vorsitzenden lautet (0 41 22) 23 19. Für den 2. September ist ein Plattdeutscher Abend geplant. Die turnusmäßigen Wahlen brachten folgende Ergebnisse; Kassenwart: Frank Quast; Schriftführerin: Ines Passini; Dritter Beisitzer: Gunnar Meyer; Vierter Beisitzer: Klaus Spitzky; Erster Kassenprüfer: Martin Klink.