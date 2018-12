Bis der Muskel brennt

Einsames Gerätetraining in der Mucki-Bude ist Schnee von gestern. Mit Bodypump geht es mit Beats, Bass und in der Gruppe ans Eisenbiegen.

von shz.de

29. Dezember 2018, 16:48 Uhr

Noch ist die Halle aufgeräumt, die Spiegel frisch poliert, die Soundanlage auf Standby gesetzt. Nur nebenan, da herrscht Gewusel. Frauen und Männer in Trainingsklamotten suchen im Geräteraum eilig alles zusammen, was sie die nächsten 60 Minuten brauchen werden. Gummimatte, Stepper, Stange, Gewichte und Kurzhanteln – wer beim Bodypump-Kurs des Flensburger Studios „Fördefitness“ dabei ist, muss mitdenken. Und schon beginnen die Bässe aus den Lautsprechern zu dröhnen. Die Trainer Henning Fleth (38) und Finn Thomasky (40) verlieren keine Zeit, bereits das Aufwärmen bringt alle zum Schwitzen.

Schlag auf Schlag wechselt die Musik von einem Titel zum nächsten. Pop, Rock, Heavy Metall – alles ist dabei. „Dann, wenn ihr aufhören wollt, dann erst beginnt euer Workout“, ruft Henning in sein Headset. Immer wieder donnern Gewichte auf den PVC-Boden. Jetzt die größeren Scheiben aufstecken. Die Beine im festen Stand auf dem Boden und in die Knie gehen. „Clean and press!“, pfeift es von Trainer Finn aus dem Lautsprecher. Im Gleichtakt pressen alle ihre Stange über den Kopf. So lange, bis die Muskeln brennen. „Und jetzt Squats. Los! Ihr schafft das!“, schallt es durch den Raum. Dann sind die Bauchmuskeln mit Bankdrücken dran. „Die kleinen, fiesen“, pustet Henning durch sein Mikro. Immer wieder wechseln die Teilnehmer ihre Position: sitzen, liegen, stehen. Die Gewichte fest im Griff, die Musik in den Ohren. Eine Stunde lang, ohne Pause.

Seit gut 15 Jahren arbeiten Henning Fleth und Finn Thomasky als Fitnesstrainer. Beide haben sie eine Zertifizierung für das Les-Mills-Programm, zu dem unter anderem das Bodypump gehört. Les Mills International ist ein neuseeländisches Unternehmen, das im Mai 1997 von Phillip Mills gegründet wurde. Durch die Entwicklung und Vermarktung von Gruppenfitnessprogrammen wurde das Unternehmen international bekannt. Weltweit nutzen über 15 000 Fitness-Studios in 80 Ländern die Fitnessprogramme der Gruppe.

Das Training mit Gewichten basiert auf dem sogenannten „Rep Effect“. Das heißt, durch hohe Wiederholungszahlen und eine geringe Gewichtsbelastung wird der Muskel ermüdet und so die Produktion der Wachstumshormone angeregt. „Dadurch werden die Muskeln gestrafft und gestärkt und der Körper wird dazu gezwungen, Kalorien zu verbrennen“, erklärt der Trainer.



„Je länger man durchhält, desto effektiver trainiert man.“

Fitnesstrainer Henning Fleth

Bodypump ist ein hochintensives Intervalltraining, das in kurzer Zeit sicht- und spürbare Erfolge erzielen will. „Wir steuern während eines Trainings alle großen Muskelgruppen an“, erklären die Trainer. Die Reihenfolge ist dabei vorgegeben, sowie die Auswahl der Musik und die Länge der Wiederholungen – nur das Gewicht variiert nach eigenem Ermessen. „Es darf nicht zu wenig und nicht zu viel sein. So dass man es gerade noch halten kann“, erklärt Henning.

Die Choreografie und die Musikauswahl werden alle drei Monate geändert und von Les Mills International online weitergegeben. Bei jeder Bodypump-Musikliste steht eine andere Muskelgruppe im Fokus und die Übungen wurden so entwickelt, dass sie immer zum Takt passen. „Das heißt, auf der ganzen Welt arbeiten alle Les Mills-Trainer nach den gleichen Vorgaben“, weiß Henning. „Wir bekommen zudem regelmäßig Fortbildungen.“

Das Training folgt immer der gleichen Reihenfolge: Nach dem Aufwärmen sind die Beinmuskeln die ersten, die trainiert werden. Danach folgen Brustmuskulatur, Rücken, Trizeps, Bizeps, Po, Schultern und Bauch. Am Schluss kommt das „Cooldown“ mit Dehn-Übungen.

Schon nach drei bis vier Wochen sollen erste Erfolge sichtbar sein. „Kraftzuwachs geht relativ schnell“, erklärt der Flensburger Trainer. Wichtig sei, die Gewichte kontinuierlich zu erhöhen. Doch auch die Technik darf nicht leiden, und so haben die Trainer immer ein Auge darauf, dass die Übungen trotz Tempo sauber ausgeführt werden. Das heißt: Rücken gerade, Schultern nach hinten gezogen, Brust raus, Bauch rein, Fersen unter der Hüfte und Knie leicht gebeugt. Wer neu oder unsicher ist, dem zeigen die Trainer in einer Extra-Stunde die richtige Ausführung. Doch vor allem das Motivieren ist die Aufgabe der beiden Trainer. „Je länger man durchhält, desto effektiver trainiert man“, sagt Henning und feuert immer wieder ein „super, da geht noch was“ durch die Halle.

„Bodypump ist ein Kraftsport, den vom Anfänger bis zum Profi jeder machen kann“, weiß Finn. Viele kommen, weil ihnen das Training an Geräten zu langweilig ist oder weil man nicht gern allein trainiert.

Zu Anfang waren es vor allem Frauen, die sich angemeldet haben. „Männer denken bei Kursen erst einmal an Aerobic“, so die Trainer. Doch mittlerweile ist die Geschlechterverteilung in den Trainingsstunden ausgewogen. ●