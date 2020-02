Bio-Lebensmittel bei den Dänen am beliebtesten

von Margret Kiosz

Nürnberg | Die weltweite Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln hat erstmals die Schwelle von 100 Milliarden US-Dollar überschritten. Vorreiter dieser Entwicklung sind wieder die Dänen: Mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsum von 312 Euro pro Jahr liegen sie gemeinsam mit den Schweizern auf der Spitzenposition. Zudem erreichte Dänemark mit 13,3 Prozent den höchsten Bioanteil weltweit. In der Schweiz liegt der Bioanteil bei 9 Prozent. In Deutschland bei 5, 1 Prozent.

Mit 2,1 Millionen Hektar ist Spanien nach wie vor das Land mit der größten Biofläche in Europa, gefolgt von Italien. Die Einzelhandelsumsätze in Europa beliefen sich auf 37,3 Milliarden Euro (34,3 Milliarden Euro in der EU). Die Europäische Union ist nach den USA (40 Milliarden Euro) der zweitgrößte Binnenmarkt für Bioprodukte. Das europäische Land mit dem größten Bio-Markt ist Deutschland (10 Milliarden Euro). Der Biomarkt in Europa wächst weiter. Er legte zuletzt um fast elf Prozent auf 37,3 Milliarden Euro zu. Die Zahlen wurden gestern auf der Weltleitmesse für Biolebensmittel Biofach in Nürnberg präsentiert.