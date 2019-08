BGH-Urteil : Beweislast liegt bei Behörde

von Margret Kiosz

02. August 2019, 13:21 Uhr

Das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH), das den schleswig-holsteinischen Seeanrainergemeinden jetzt solche Sorge bereitet, stammt aus dem Jahr 2017. Ein zwölfjähriges Mädchen hatte sich in einem Naturschwimmbad in Rheinland-Pfalz im Befestigungsseil einer Boje mit dem Arm verfangen. Es überlebte knapp und wird aufgrund von Hirnschäden sein Leben lang schwerstbehindert sein. Der BGH verurteilte die Gemeinde mehr als eine Million Euro an die Geschädigte zu zahlen. Außerdem haben die Richter eine Beweislastumkehr für Badeunfälle analog zur Arzthaftung eingeführt. Das bedeutet: Erleidet ein Badegast durch grobe Fahrlässigkeit der zuständigen Aufsichtsbehörde einen Gesundheitsschaden, muss nicht er beweisen, dass die Aufsichtsbehörde schuld ist, sondern die Aufsichtsbehörde muss nachweisen, dass es nicht ihr Fehler war.