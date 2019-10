Betzler erhält eine weitere Frist

Bauausschuss tagt hinter verschlossenen Türen

Avatar_shz von Klaus Plath

28. Oktober 2019, 09:18 Uhr

Uetersen | Erhält der Hamburger Architekt Florian Betzler (Foto) den Zuschlag für das städtische Parkpalettengrundstück an der Uetersener Klosterkoppel? Soll mit ihm ein Anhandgabevertrag abgeschlossen werden? Eigentlich sollten diese Fragen bis Mitte Oktober geklärt worden sein (wir berichteten). Bis dahin sollte der Investor, der für das Grundstück mehr als eine Million Euro bezahlen will, mehrere Fragen der Stadt schriftlich beantwortet haben. Dem ist Betzler nach Informationen unserer Zeitung auch nachgekommen. Jedoch reichen die Antworten den Politikern offensichtlich nicht aus, sodass auch am Donnerstag hinter verschlossenen Türen in der Feuerwache Am Seeth beraten wurde.

Dabei ist Betzler offensichtlich eine weitere Frist eingeräumt worden, um die Fragen zu beantworten. Und um diese geht es dabei: Betzler sollte erklären, ob er bereit ist

>einen Kostenübernahmevertrag mit der Stadt Uetersen abzuschließen, mit welchem die Stadt von sämtlichen Planungskosten, einschließlich Gutachterkosten und weiteren Kosten der erforderlichen Bauleitplanung im Umfang des gesetzlich Zulässigen, freigehalten wird.

> zumindest 200 öffentliche Stellplätze (24 Stunden am Tag) zu Gunsten der Stadt (dinglich gesichert), zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich muss sich die Anzahl der erforderlichen Stellplätze nach der geltenden Stellplatzsatzung der Stadt Uetersen richten.

>als Kaufpreis für das städtische Grundstück den Verkehrswert zu zahlen, der vom Gutachterausschuss verbindlich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Baurechts (Stand nach § 33 BauGB oder der Bekanntmachung des Bebauungsplanes) zu ermitteln ist.

Über die weitere Frist, die Betzler für die Beantwortung der Fragen am Donnerstag eingeräumt worden ist, ist nichts bekannt. Es ist jedoch erneut davon auszugehen, dass diese, wie zuletzt, zirka vier Wochen beträgt. Mutmaßlich wird der Anhandgabevertrag somit am Donnerstag, 28. November, erneut Thema im Ausschuss sein.