Betrüger zocken Anleger ab

Millionen mit fingierten Finanzwetten ergaunert – Polizei ermittelt auch in Schleswig-Holstein

von Dieter Schulz

06. Juli 2019, 19:38 Uhr

Kiel | Die Landeskriminalämter kämpfen gerade bundesweit gegen eine neue Form des Anlagebetrugs mittels fingierter Finanzwetten, auch Ermittler aus Schleswig-Holstein sind involviert. Weil hier der große Schlag noch bevorsteht, gibt die Polizei keine Details bekannt.

In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Saarbrücken klickten jedoch bereits die Handschellen, es gab Durchsuchungen in fünf europäischen Ländern. Als Kopf der Betrüger in diesem Verfahren gilt der Deutsche Karsten L. (55), seit Jahren in der Glücksspielbranche aktiv, unter anderem mit Online-Poker-Seiten. Nun soll er mindestens fünf Trading-Plattformen ins Netz gestellt haben, die Anlegern schnelle Gewinne versprachen. Sie hießen „TradeInvest90“ oder „Option888“, und in den Kundendateien sollen sich die Namen von mehr als 200 000 Deutschen befinden.

Volker Willert, Leiter des Dezernats für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche im Kieler Landeskriminalamt, erklärt: „Zielgruppe dieser Masche sind Gutverdiener, die wegen der niedrigen Zinsen nach guten Anlagemöglichkeiten suchen.“ Angeboten wird zum Beispiel der Handel mit Differenzkontrakten, CFD genannt. Damit kann auf fallende oder steigende Kurse von Rohstoffen, Aktien oder Währungen gewettet werden. „Das System ist darauf angelegt, dass die Anleger alles verlieren“, sagt Willert. „Wir haben in dem Bereich noch nichts Seriöses kennengelernt.“ Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken geht dem Verdacht nach, dass auf den Plattformen überhaupt keine Finanztransaktionen erfolgten, sondern die Betrüger von Anfang an das eingezahlte Geld abzweigten.

Ihre Opfer locken die Betrüger über Anzeigen auf ihre Webseiten. Nach Eröffnung eines Accounts muss Geld überwiesen werden. In den Fällen, die das Kieler LKA betreut, nach Südosteuropa und Vorderasien. Im Verfahren der Staatsanwaltschaft Saarbrücken nutzten die Täter nach Recherchen von NDR und SR auch deutsche Banken, darunter die Postbank, die Sparkasse Koblenz und die Münchner Online-Bank Fidor. Ist das Geld bei den Betrügern eingetrudelt, können die Anleger über ihren Account sehen, wie sich ihr Kapital vermehrt, begleitet von einem vermeintlich seriösen Broker. Doch der, manipulativ geschult, hat lediglich die Aufgabe, die Opfer zu weiteren Investitionen zu bewegen. Dem Wunsch, dass Geld auszuzahlen, folgen die Täter nie. „Angeblich hat der Broker dann leider aufs falsche Pferd gesetzt, weshalb das Geld weg ist“, sagt Willert. Bei den Verlusten für die Anleger seien erhebliche Schadenssummen um 100 000 Euro nicht selten.

Die Plattform-Infrastruktur, die Karsten L. und seine Komplizen nutzten, ist nach ersten Ermittlungen bei rund 400 weiteren Webseiten zum Einsatz gekommen. Mutmaßlich wurden Millionen ergaunert. Fünf Terabyte an Daten sind beschlagnahmt. Michael Görlinger, Leitender Oberstaatsanwalt in Saarbrücken, spricht von „außergewöhnlichen Dimensionen.“

„Unter anderem wegen solcher Verfahren brauchen wir Daten-Analysten mit wirtschaftskriminalistischer Erfahrung“, betont Willert. Nur so ließen sich die komplexen Ermittlungen beschleunigen. Willert warnt: „Wenn die Polizei zu lange braucht, sinken auch die Chancen von Staatsanwaltschaften und Gerichten, Verfahren innerhalb der Verjährungsfristen und ohne größere Strafabschläge zum Abschluss zu führen.“ Einen Flaschenhals bei der Polizei solle es nach Möglichkeit nicht mehr geben, so Willert. „Es soll beim Bürger ja nicht der Gedanke entstehen, die Kleinen fasst man, die Großen lässt man laufen.“