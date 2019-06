Betreuung an Fritz-Reuter-Schule

Verwaltung schlägt Bildungspolitikern Beratung durch Serviceangentur „Ganztägig lernen“ vor

von Sylvia Kaufmann

01. Juni 2019, 00:34 Uhr

Tornesch | Das künftige nachschulische Betreuungskonzept an der Fritz-Reuter-Schule (FRS), die Bereitstellung von zusätzlichem Personal für den offenen Ganztag an der Johannes-Schwennesen-Schule (JSS) sowie der Raumbedarf an der JSS stehen im Mittelpunkt der öffentlichen Beratung der Politiker im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildungswesen am Montag, 3. Juni. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Rathaus, Wittstocker Straße.

Nicht öffentlich werden erste Überlegungen zur Erweiterung der Tornescher Grundschulen ausgetauscht. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte in der Sitzung des Fachausschusses am 20. Mai den Antrag auf Prüfung eines dritten Grundschulstandorts gestellt. Im Zuge der Diskussion, in der die Christdemokraten für die Erweiterung der beiden Grundschulen plädierten, da schnell weitere Räume geschaffen werden müssen, ein Schulneubau jedoch ein langwieriger Prozess ist, stellten die Grünen ihren Antrag zurück. Allerdings forderten sie eine zeitnahe Entscheidung dazu.

Auch über ein neues Konzept der nachschulischen Betreuung an der FRS wurde in der Ausschuss-Sitzung am 20. Mai (wir berichteten) diskutiert. Schulleiterin Gudrun Rechter hatte vorgeschlagen, für Erst- und Zweitklässler die privat geführte Betreuungsklasse fortzuführen und für Dritt- und Viertklässler ein neues Betreuungssystem zu etablieren.



Verwaltung präferiert Offenen Ganztag





Die Verwaltung plädierte allerdings für die Einführung des Offenen Ganztags und hat inzwischen auch mit dem Bildungsministerium geklärt, dass zwei unterschiedliche Betreuungsmöglichkeiten an einer Schule nicht genehmigungsfähig sind. Die Voraussetzungen für die Einführung des Offenen Ganztags an der Schule seien optimal, so die Einschätzung der Verwaltung. Nach der Sitzung des Ausschusses am 20. Mai hat es noch einmal ein Gespräch zwischen Verwaltung, Schulrätin Anja Soeth und den Leitungen der Tornescher Grundschulen gegeben. Solange es keinen dritten Schulstandort gibt, wird die Fritz-Reuter-Schule aufnehmende Grundschule sein, wenn die Aufnahmekapazitäten der Johannes-Schwennesen-Schule erschöpft sind. Daher sei ohnehin für die Schule ein Raumkonzept zu erstellen und müssten bei Baumaßnahmen Anforderungen des Offenen Ganztags berücksichtigt werden, argumentiert die Verwaltung.

Um den Fachausschuss bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, schlägt die Verwaltung vor, zu einer der kommenden Sitzungen einen Vertreter der Landesserviceagentur „Ganztägig lernen“ einzuladen. Um kurzfristig an der Johannes-Schwennesen-Schule die Raumnot zu lindern, empfiehlt die Verwaltung den Politikern, dass der kleine EDV-Raum zu einer Art Ruheraum für Kinder, in dem auch Förderunterricht erfolgen kann, umgebaut wird. Außerdem soll der Kirchenraum eine neue Beleuchtung und schallschluckende Elemente erhalten, damit er besser für schulische Zwecke nutzbar wird.

Um den Personalbedarf im Offenen Ganztag an der JSS zu decken, wird geprüft, ob eine Kraft aus dem Jugendzentrum unterstützend eingesetzt werden kann. Im Stellenplan werden jedoch noch zwei Stellen für jeweils 15 Stunden benötigt.