Bester in der Bastlerklasse

Schweizer Adriano Petrino (Foto) gewinnt mit seiner Motte die Kieler Woche

von Holger Petersen

24. Juni 2019, 22:38 Uhr

Kiel | Motten (Moth) sind im Segelsport ein echter Hingucker. Als „One-Person-Foiling-Dinghy“ wird die Klasse im Anmelde- und Ergebnisdienst geführt. Soll heißen: ein Segler, zwei Tragflügel, zwei Ausleger und jede Menge Segelspaß. „Erst fliegen, dann siegen“, zitiert der Pressesprecher der Kieler Woche gerne sich selbst. Motten sind schnell, schwer zu kriegen auf dem Wasser. Gut, dass die Einmann-Segel-Raketen auf dem Campingplatz hinter dem Nordhafen in Schilksee ihres Elementes beraubt sind und flügellahm auf dem Trailer stehen - meist zur Reparatur allerdings. „An der Motte gibt es immer etwas zu basteln“, sagt der Wohnmobil-Nachbar. Adriano Petrino hat in seinem roten Mercedes-Van unter dem selbstgebauten Bett eine komplette Werkstatt untergebracht. Karbon-Rolle, Epoxidharz, Tampen und Taue, Schleifpapier und Schrauben und jede Menge Maschinen. Alles, was der Segler braucht – zumindest wenn er auf Motte steht. Der schlanke 27-jährige gebürtige Schweizer aus Lugano ist Weltenbummler in Sachen Motte. Adriano spricht mehrere Sprachen, und segeln kann er auch – mit Geschick, Ehrgeiz und nicht ohne Selbstkritik. Nach elf Rennen bei der Kieler Woche standen acht Siege zu Buche. Ein vierter Platz als Streicher, ein Zweiter, ein dritter Platz waren dabei. „Ich führe zwar, aber bin nicht zufrieden. Ich darf keine Fehler machen. Ich habe trainiert, um zu gewinnen“, sagt der WM- und EM-Sechste und widmet sich gleich dem nächsten Reparatur-Auftrag. Franziska Mäge ist die „Motte“ gleich nebenan. Der Pinnausleger ist gebrochen und muss mit Karbonfaser getapt werden. Für den Schweizer kein Problem und für die Münchnerin vom Bayerischen Yachtclub „ein ganz normaler Motten-Abend.“ Die 23-Jährige ist durch eine Handverletzung bei der EM in Schweden noch ein wenig gehandicapt und sieht die Kiwo eher als Aufbautraining an. Sie ist das erste Mal mit der Motte in Kiel, hat aber jede Menge 420er und 470er-Erfahrung in der Sailing-City. Und sie ist natürlich elterlich vorbelastet. Vater Carlo war jahrelang Präsident der Klassenvereinigung, Bruder Maximilian führt die deutsche Rangliste an. „Normalerweise bin ich mit Papa und meinem Bruder unterwegs. Aber das hat terminlich nicht funktioniert. Ich vermisse sie“, sagt die Personal-Trainerin und Studentin der Gesundheitswissenschaften.

Richtig glücklich wird sie am Ende bei der Kieler Woche nicht. Probleme am Bugspriet – und auch die operierte Hand zwickt wieder. Die vorzeitige Abreise steht an. Die Traurigkeit ist am Abend beim Einpacken wieder gewichen. „Ich werde noch die Motten- und die 49er-Jungs unterstützen und einen Tag früher fahren“, sagt Mäge aus dem Münchner Familien-Motten-Haus mit Revier am Starnberger See.

Unterdessen hat der „Schweizer Reparaturservice“ seinen Trainingssauftrag erfüllt und auch noch die Kieler Woche überlegen gewonnen. Und das, obwohl er „manchmal dumme und arrogante Entscheidungen auf dem Wasser getroffen hatte“.

Der „Motten-Heilmacher“ gewinnt schließlich vor dem Kieler Max Lux, einst Vorschoter in der 49er-Olympiakampagne mit dem Flensburger Steuermann Jan Hauke Erichsen.

Und so geht auch das Motten-Motto für Petrino auf: „Erst fliegen, dann siegen.“