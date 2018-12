Bescheiden im hohen Alter

Uetersenerin Elisabeth Schlink feiert ihren 108. Geburtstag / Ihre Wohnung bewirtschaftet sie noch weitgehend selbst

von Klaus Plath

04. Dezember 2018, 16:05 Uhr

Alle Jahre wieder. . . wird Elisabeth Schlink ein Jahr älter. Gestern feierte die Uetersenerin ihren 108. Geburtstag und ist damit nach Recherchen unserer Zeitung der älteste Mensch im Kreis Pinneberg. Schlink lebt nach wie vor allein in ihrer Wohnung in der Lindenstraße. Drei bis viermal in der Woche erhält sie jedoch Hilfe im Haushalt. Auch das selbstständige Einkaufen fällt ihr inzwischen schwer. Wie Tochter Eveline Wulfgramm sagte, gibt es auch dafür inzwischen Unterstützung.

Die alte Dame empfing gestern während des gesamten Tages Geburtstagsgesellschaft. Am Vormittag gratulierten Bürgervorsteher Adolf Bergmann, der zum 18. Mal auf der Couch neben Schlink nehmen durfte. Ebenfalls Gratulant am Vormittag war Pastor Frank Penno von der freikirchlichen Gemeinde in Uetersen. Den Pastor bat die Seniorin, die Gemeinde recht herzlich von ihr zu grüßen. Bergmann gab sie mit auf den Weg, dass er froh sein könne, noch selbstständig aus dem Sessel zu kommen. Das nämlich demonstrierte der Bürgervorsteher ihr, bevor er sich zum offiziellen Foto neben sie auf das Sofa setzte. Elisabeth Schlink wurde 1910 in Westpreußen (bei Schwetz) geboren. 1945 kam sie als Flüchtling nach Schleswig-Holstein, in Uetersen lebt sie seit 1991. Damals war sie 80 Jahre alt. In der Rosenstadt lebt seit 1965 ihre Tochter.

Die Augen und Ohren wollen nicht mehr so recht funktionieren. Dennoch ist Elisabeth Schlink zufrieden und erfreut sich eines guten Appetits. Dass sie gern in Uetersen lebt, bekundete die 108-Jährige bereits im vergangenen Jahr. Uetersen sei demnach die schönste Stadt der Welt mit Ausnahme der Großstädte.

Während Bürgervorsteher und Bürgermeisterin, Kreispräsident, Landrat und auch Landesvater Daniel Günther der Jubilarin ihre Glückwünsche überbrachten, wollte einer auch in diesem Jahr nicht gratulieren: die Rentenkasse. Elisabeth Schlink, die unter anderem in der Pflege gearbeitet hatte, lebt schon längst länger im Rentenalter als sie gearbeitet hat.

Die Uetersenerin ist eine bescheidene Frau, die den Mangel kennengelernt hat. Daher gilt für sie die Devise: Was du morgen essen möchtest, musst du dir heute besorgen. Um alles andere sollst du dich nicht kümmern. Gern isst sie Steckrübeneintopf, Kohlrouladen und Kürbissuppe. Diese deftigen Gerichte kocht sie sich noch selbst. Ein Tipp für weitere Gratulanten: Dauerwurst schätzt sie sehr, Blumen eher nicht. Denn Dauerwurst müsse man nicht gießen, so Schlink.