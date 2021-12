Berlin war für Fahrdorfs Schützen eine Reise wert

Bundesliga, Luftpistole: Sieg und Niederlage in der Hauptstadt / Wollf springt ein

von Holger Petersen

01. Dezember 2021, 17:44 Uhr

Fahrdorf | Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt: Am vierten Wettkampfwochenende der Luftpistolen-Bundesliga feierten die Fahrdorfer Sportschützen in Berlin einen überraschenden 4:1-Erfolg über den PSV Olympia Berlin. Zuvor hatte es eine 2:3-Niederlage gegen den SV Uetze gegeben. Mit 4:10 Punkten rangiert das Team von Schlei nun auf dem zehnten Tabellenplatz.

Ohne seine Nummer eins, Jonas Hansen, musste das Team um Trainer Karl-Heinz Wolff die Reise in die hauptstadt antreten. Hinzu kam noch die Absage von drei Ersatzschützen. Glücklicherweise erklärte sich Trainersohn Bastian Wolff bereit, einzuspringen. Der ehemalige Junioren-Nationalkaderschütze hatte seit 17 Jahren keinen Wettkampf mehr bestritten und auch nicht mehr trainiert. Die Hoffnung auf ein erfolgreiches Abschneiden in Berlin war dementsprechend nicht sehr groß im Fahrdorfer Lager.

Im ersten Match gegen Uetze spürte man die Verunsicherung innerhalb der Mannschaft, die Einzelergebnisse fielen dementsprechend mäßig aus. Lediglich Stefan Vollertsen (370:361 gegen Isabel Kausch) sowie Steffen Schröder (369:359 gegen Wolfgang Geppert) konnten ihre Kontrahenten bezwingen und Einzelpunkte für Fahrdorf erringen.

Gagik Sahakian, der für Jonas Hansen die Position eins einnahm, hatte seiner schwedischen Gegnerin an diesem Tag nichts entgegenzusetzen (362:374). Auch Ian von der Osten Fabeck konnte gegen die Nummer vier der Uetzener nichts ausrichten. Den entscheidenden Punkt zum 3:2-Sieg holte die Uetzenerin Marit Albrecht gegen Wiedereinsteiger Bastian Wolff, der sich trotz der 354:363-Niederlage gut verkaufte.

Am nächsten Tag erlebten die Zuschauer in der Walther Arena ein ganz anderes Auftreten der Fahrdorfer Mannschaft. Das Berliner Team um Schießsportlegende Uwe Potteck lag bis zur Hälfte aller abgegebenen Schüsse knapp mit 3:2 vorn. Doch dann wendete sich das Blatt zu Gunsten der Norddeutschen – und es hieß nach 30 Wettkampfschüssen 3:2 für Fahrdorf.

Als Erster beendete Stefan Vollertsen sein Match gegen Uwe Potteck, den er mit 375:373 bezwang. Auch Gagik Sahakian blieb gegen die französische Spitzenschützin Mathilde Lamolle mit 373:371 siegreich. Keine Chance hatte der Jüngste im Fahrdorfer Team, Ian von der Osten Fabeck. Den Sieg musste er mit 364:376 seiner Gegnerin Michelle Skeries überlassen.

Mittlerweile konzentrierte sich das Interesse der Berliner Betreuer auf das Match an Position fünf. Hier hatte der Fahrdorfer „Notnagel“ Bastian Wolff zwischenzeitlich mit sieben Ringen deutlich gegen die Französin Laetitia Forget zurückgelegen. Doch der Fahrdorfer kämpfte sich an seine immer nervöser werdende Gegnerin heran – und triumphierte mit 366:364. Damit war den „Pistoleros von der Schlei“ der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen. Den Punkt zum 4:1-Endstand holte an Position zwei Steffen Schröder mit einem 369:367 gegen Maren Johann.