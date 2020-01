Avatar_shz von Anja Werner

21. Januar 2020, 12:26 Uhr

niebüll | Am Donnerstag, 23. Januar, findet von 9 bis 11 Uhr eine Sprechstunde der Behindertenberaterin Frauke Fischer in der Außenstelle des Kreis-Gesundheitsamtes in der Hauptstraße 87 statt. Sie berät Betroffene und Angehörige bei Fragen zum Schwerbehindertenrecht und zur Unterstützung bei einer Behinderung.