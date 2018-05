Benzin und Diesel deutlich teurer

von Hanno Mönnich

Benzin und Diesel sind so teuer wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Wie die monatliche Auswertung des ADAC zeigt, kostete ein Liter Super E10 im Monatsmittel 1,371 Euro und damit 4,7 Cent mehr als im März. Auch bei Diesel sah es kaum besser aus. Für einen Liter mussten die Autofahrer im Schnitt 1,214 Euro bezahlen. Höher waren die Preise zuletzt im August 2015 mit etwa 1,389 Euro für Super E10 und im Juni 2015 mit 1,217 Euro für Diesel, so die infoRoad GmbH mit ihrem Internetportal www.clever-tanken.de.

In der letzten April-Woche zogen die Preise besonders stark an. Am teuersten waren Kraftstoffe am Sonntag, 29. April, am preiswertesten konnten die Verbraucher Anfang April tanken (siehe Grafik).

Am preiswertesten waren Super E10 und Diesel laut info Road zum vierten Mal in Folge in Hamburg. Teuerste Tankmetropolen waren demnach Frankfurt am Main und Köln.