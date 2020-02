Belttunnel-Gegner: Steinmeier soll Sondergesetz für Marschbahn kippen

von Henning Baethge

19. Februar 2020, 18:45 Uhr

berlin | Der Bundestag und der Bundesrat haben ein Gesetz für eine beschleunigte Genehmigung von ausgewählten Projekten wie dem Marschbahn-Ausbau vor Sylt beschlossen – doch nun soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem Gesetz die nötige Unterschrift verweigern. Das fordert das schleswig-holsteinische Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbeltquerung in einem Brief an den Bundespräsidenten. Das Gesetz sei „manifest verfassungswidrig, da für einen wichtigen Teil staatlicher Tätigkeit die Rechtswegegarantie aufgehoben wird“, schreibt das als Umweltverband anerkannte Bündnis an Steinmeier. „Wir bitten Sie daher, das Gesetz nicht zu unterzeichnen.“

Zwar sollen weder der Fehmarnbelt-Tunnel noch seine Schienen- und Straßenanbindung in Schleswig-Holstein nach den neuen Regeln genehmigt werden. Doch fürchtet das Aktionsbündnis, dass das Gesetz einen „Dammbruch“ auslöst und „Vorbildcharakter“ für viele Projekte haben wird. „Sollte diesem Dammbruch nicht Einhalt geboten werden“, schreibt das Aktionsbündnis, „ist zu befürchten, dass in naher Zukunft weitere Gesetze ähnlichen Zuschnitts folgen.“

Mit dem umstrittenen sogenannten „Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz“ will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 14 besonders wichtige und klimafreundliche Bauprojekte, darunter auch die Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals, künftig nicht mehr wie bisher von einer Behörde durch einen Planfeststellungsbeschluss genehmigen lassen, sondern vom Bundestag durch ein Gesetz. Davon erhofft sich der CSU-Politiker mehr Tempo beim Bauen – vor allem deshalb, weil gegen solche Baugesetze keine langwierigen, oft mehrstufigen Klagen vor Verwaltungsgerichten mehr möglich wären, sondern nur noch der Gang vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Genau das stört aber das Aktionsbündnis gegen die Beltquerung. Durch die Regelung werde „der fachgerichtliche Rechtsschutz für die betroffenen Bürger beseitigt“, kritisiert das Bündnis im Brandbrief an Steinmeier und verweist darauf, dass der Umweltausschuss des Bundesrats dieselben Bedenken hatte – ohne sich damit allerdings in der Länderkammer durchsetzen zu können.

Der Bundespräsident prüft jedes Gesetz auf Verfassungsmäßigkeit. Dass er die Unterschrift verweigert und damit das Gesetz kippt, ist allerdings erst achtmal passiert. Zuletzt verhinderte 2006 Horst Köhler ein Gesetz zum Verbraucherschutz. Wie Steinmeier sich nun entscheidet, ist offen. Sein Sprecher bestätigte auf Anfrage zwar den Eingang des Briefs vom Aktionsbündnis. Doch sei das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz noch gar nicht im Präsidialamt eingetroffen. „Wenn es eingegangen ist, wird es geprüft“, sagte der Sprecher. Danach entscheide Steinmeier.