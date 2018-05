Beide Ohrstedter E-Jugend-Teams werden Meister

von Ralf Henningsen

Die HSG SZ Ohrstedt-Ostenfeld-W.W. feiert gleich zwei Kreismeistertitel bei der mänlichen Jugend E. Mangels Konkurrenz in Nordfriesland startete eine Mannschaft in der Kreisliga des Kreishandballverbandes Flensburg, das zweite Team spielte in der NF-Kreisliga.

Mit einem 33:22-Sieg über die SG Flensburg-Handewitt am letzten Spieltag sicherte sich die E-Jugend I ungeschlagen den Titel im KHV Flensburg. Dieser Erfolg wurde möglich dank des großen Engagements von Trainer Uwe Petersen-Buchholz und Co-Trainer Gunnar Jakubowski sowie nicht zuletzt dank der Eltern, die für die Fahrten ihrer Jungs zu den Spielen im Kreis Flensburg zur Verfügung standen.

Die E-Jugend II der HSG SZOWW wurde ebenfalls souverän Meister im Heimatkreis mit 20:4 Punkten vor der SG Husum/Schobüll/Nordstrand (14:10 Punkte). Der Jugendwart des Wolf Uhlemann und die Mädchenwartin Sabrina Reh überbrachten die Glückwünsche des KHV Nordfriesland und zeichneten die Spieler mit Medaillen aus.