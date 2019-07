Begleitung in die Selbstständigkeit

In der Wohngruppe des Vereins „Heim-Vorteil“ werden junge Mädchen fit gemacht fürs eigenständige Leben

15. Juli 2019, 17:00 Uhr

Uetersen | Eine Mädchenwohngruppe in der Rosenstadt ermöglicht Jugendlichen und Heranwachsenden ein Leben mit Unterstützung, bei Wahrung ihrer Selbstständigkeit. Weil hier nur drei Mädchen Platz finden, ist ein individuelles Eingehen auf ihre Bedürfnisse möglich. Träger ist der Verein Heim-Vorteil mit Sitz in Seestermühe.

Die Mädchenwohngruppe „Haus am Deich“ ist eine Verselbstständigungsgruppe. Mädchen ab 15 Jahren finden hier Wohnraum mit intensiver Begleitung, doch ein Erwachsener lebt hier nicht. Ziel ist es, die Heranwachsenden fit zu machen für ein Leben in der eigenen Wohnung. Ihnen einen Schutzraum zu bieten und währenddessen ihre Hilfebedürftigkeit zu beenden. Für die Belegung der Gruppe ist das Jugendamt zuständig. Im Elternhaus der Mädchen gibt es Erziehungsschwierigkeiten. Die Gründe dafür sind vielfältig. „Wir erleben in der Jugendhilfe eine gewisse Tendenz, dass Eltern psychische Probleme haben“, erklärt die pädagogische Leiterin Nina Ratzmer. Solche Eltern seien zwangsläufig mit sich selbst beschäftigt und können ihren Erziehungsauftrag nicht wahrnehmen. Oft komme es zur „Parentifizierung“, zum Rollentausch. „Darüber vergessen sich betroffene Kinder und Jugendlichen selbst“, berichtet die Erzieherin, die selbst Mutter ist.

Die Mädels haben ein Wahlrecht und gucken sich mehrere Wohngruppen an. Im Hilfeplangespräch mit dem Jugendamt wird festgelegt, wieviel Stunden Betreuungsbedarf jedes Mädchen in der Woche hat. Neben Sozialpädagogin Ratzmer arbeiten in der Gruppe eine Erzieherin und eine Heilerzieherin, die ihre Arbeitszeit flexibel einsetzen. Sie wirken unterstützend, doch fördern die Mädchen auch in ihrer Eigenständigkeit. „Da müssen wir vertrauen können“, berichtet Ratzmer. Für jedes halbe Jahr, das das Jugendamt bewilligt, werden drei Ziele festgelegt, die die Bewohnerinnen erreichen sollen. Hierbei wird ihnen von den Mitarbeitern geholfen.

„Wenn das Ziel lautet, ein Mädchen geht wieder zur Schule, dann beginnen wir damit, dass es täglich mit Wecker aufsteht. In einem zweiten Schritt wird zweimal wöchentlich Schulstoff nachgeholt. Bestehen Ängste, wird ein Therapieplatz gesucht, um diese abzubauen“, beschreibt die Leiterin mögliche Zwischenschritte, die durch Reflexionsgespräche begleitet werden.



Begleitung der Mädchen im Alltag





Darüber hinaus werden die Mädchen und jungen Frauen im Alltag begleitet. Wird ihr Taschen- und Bekleidungsgeld zunächst wöchentlich ausgezahlt, so wird es später monatlich auf das eigene Konto überweisen. Weitere wichtige Themen sind Einkäufe, Ernährung und gegen Ende der WG-Zeit auch die Suche nach einer Wohnung.

Manche der Bewohnerinnen haben bereits Erfahrungen in anderen Wohngruppen gesammelt. Genau wie Ratzmer, die zuvor in anderen Einrichtungen der Erziehungshilfe im Land arbeitete. „Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sind dort oft neun bis zwölf junge Leute untergebracht, und jeder von ihnen bringt seinen Rucksack an Problemen mit“, berichtet sie. Die Folgen sind ein hohes Konfliktpotential, wenig Raum für individuelle Bedürfnisse und ein hoher Gruppendruck. „Da ist bei mir der Wunsch entstanden, etwas besser zu machen“, erzählt sie.

Zu diesem Zweck gründete Ratzmer, die eine Zusatzausbildung zur Traumapädagogin hat, den gemeinnützigen Verein „Heim-Vorteil“. Die Mädchenwohngruppe ist sein erstes Projekt, ein weiteres ist in Planung. In Seestermühe soll eine Tagesgruppe entstehen, für Kinder ab dem Grundschulalter, bei denen eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Erlebnispädagogische Angebote sind Teil dieser teilstationären Maßnahme.

> www.heim-vorteil.org