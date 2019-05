Begeisterung für vier Hände

Tobias Müller und Irina Kolesnikowa konzertierten am Sonntag in der Gräfin-Bredow-Scheune

07. Mai 2019, 16:30 Uhr

Uetersen | Mit vier Händen auf dem Blüthner-Flügel verzauberten Wolf Tobias Müller und die Hamburger Dozentin für Klavier, Irina Kolesnikowa, in der fast vollbesetzten Klosterscheune am Sonntag ihr Publikum und feierten ein aus drei sehr unterschiedlichen Teilen bestehendes Programm. Die Vorsitzenden der Gesellschaft der Klosterfreunde Meinhard Sziegoleit und seine Frau Sylvia Hoffmann-Sziegoleit hatten das so individuelle Ambiente mit Blumen aus Garten und Natur aufgehübscht und den Weinstand im Garten eröffnet, sodass Klosterprobst Hubertus Graf von Luckner sich nur noch im Namen aller Gäste für die Vorbereitungsmühen bedanken konnte.

Müller als musikalischer Lokalmatador hat in der Gräfin-von-Bredow-Scheune schon fast Hausrecht, so oft ist er dort schon aufgetreten. Mit dem Klavier hat er allerdings sieben Jahre lang Pause gemacht, sich auf sein eigentliches Studienziel und seinen jetzigen Beruf als Dirigent konzentriert. Schon von seiner Schulzeit her kannten ihn seine Mitschüler am Ludwig-Meyn-Gymnasium mit seinem Spitznamen „Tasten-Tobi“, sein Talent zum Dirigieren zeigte er damals schon bei der Moderation und Organisation der großen Schülerkonzerte.

Bei Kolesnikowa hat er am Johannes Brahms Konservatorium weiter gelernt, später war sie Korrepititorin in seiner Dirigierklasse. So entstand eine große gegenseitige Hochachtung − die jetzt zur Premiere in der Klosterscheune führte.



Fast wie ein kleines Kammerorchester





Zum ersten Mal spielten die beiden gemeinsam vierhändig. Die ungarischen Tänze und 16 Walzer von Brahms, die wie schnell erkannte Berühmtheiten ins Ohr springen. Dann Maurice Ravel, wieder Walzer, aber viel schwieriger im freien Stil des französischen Impressionismus. Dazu im dritten Teil unvergessliche Melodien von Leonard Bernstein, Sahnestücke wie „America“ und „Maria“ − unvergleichlich schön. Nahezu wie ein kleines Kammerorchester, die vier Hände auf dem Flügel, dramatisch, fröhlich und alles andere als altbacken.

Dirigent Müller muss unbedingt ab und an den Taktstock beiseite legen und mit seiner Irina wiederkommen, die Uetersener werden es zu schätzen wissen.