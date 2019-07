Befristete Verträge: Weit verbreitet vor allem an den Hochschulen

von Margret Kiosz

11. Juli 2019, 14:22 Uhr

Kiel | Befristete Arbeitsverträge sind nicht nur in der Privatwirtschaft ein Problem. Wie das Kieler Bildungsministerium jetzt mitteilt, sind in den meisten Hochschulen des Landes mehr als 50 Prozent der Beschäftigungsverhältnisse in Wissenschaft und Forschung befristet. „Besonders krass ist die Situation an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Dort sind im Bereich Forschung und Lehre nahezu vier von fünf Verträgen zeitlich befristet“, beklagt der SPD-Abgeordnete Heiner Dunckel (Foto), der eine entsprechende Anfrage an die Landesregierung gerichtet hatte, die unserer Zeitung vorliegt. Demnach sind die Befristungen überwiegend auf weniger als drei Jahre ausgelegt.

„Auch wenn die Gründe unterschiedlich sind, bedeuten die Befristungen für die überwiegend jungen Wissenschaftler mehr als unsichere Zukunftsperspektiven, die zum Beispiel eine Familienplanung kaum möglich machen“, gibt Dunckel zu Bedenken. Viele Beschäftigte müssten sich häufig von befristeten zu befristeten Arbeitsverhältnissen hangeln. In Flensburg ist die Situation etwas besser als in Kiel. Hier sitzen an der Europa-Universität nur etwa 50 Prozent der Beschäftigten auf befristeten Stellen.

„Die Antwort der Landesregierung, sich in Zielvereinbarungen mit den Hochschulen darum zu kümmern, kann vor diesem Hintergrund kaum befriedigen“, meint Dunckel. Er mahnt, schnell dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse insbesondere für das Wissenschaftliche und Künstlerische aufzubauen, „um kreative Köpfe nicht zu verlieren.“