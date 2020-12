Befreit und doch gefangen

Mit welchen Anfeindungen ein Kieler leben muss, der von der Maskenpflicht befreit ist – und wo Kontrollen Grenzen finden

von Kay Müller

01. Dezember 2020, 20:16 Uhr

Kiel | „Sie müssen bitte eine Maske aufsetzen.“ Noch bevor Erich Ridderbusch den Verkaufstresen in dem kleinen Schreibwarengeschäft in Kiel erreicht hat, hat die junge Verkäuferin ihn schon zurechtgewiesen. „Aber ich bin befreit“, sagt der 70-Jährige und zieht ein in einer zerknitterten Klarsichthülle steckendes Attest hervor, dem man ansieht, das er es häufiger braucht.

Chronische Schmerzen nach Autounfall

Darauf hat ihm eine Augenärztin bestätigt, dass der Kieler an einem chronischen Schmerzsyndrom im Mittelgesicht leidet und deswegen dort Brillen oder Masken „intolerabel“ seien. „Ich hatte vor vielen Jahren einen Autounfall und seitdem sind meine Nerven in der einen Gesichtshälfte kaputt“, sagt Ridderbusch. Jede Berührung verursache ihm Schmerzen.

Beleidigungen und Drohungen gehören zum Alltag

Ridderbusch hat gelernt, damit zu leben, doch seit in der Corona-Pandemie an vielen Orten das Tragen von Mund-Nasen-Masken Pflicht geworden ist, hat sich sein Leben dramatisch verändert. „Ich gehe kaum noch raus, weil ich überall angefeindet werde“, sagt der Rentner, der zu 80 Prozent schwerbehindert ist.

Neulich in der Sparkasse hat mich einer als ,dummes Schwein‘ beschimpft und zu mir gesagt: ,Bist Du froh, dass Du jetzt alle angesteckt hast‘? Erich Ridderbusch, Rentner

Der Mann habe ihm sogar Schläge angedroht. Erst ein anschließendes Gespräch mit dem Filialleiter habe den Mann besänftigen können. Doch Ridderbusch geht trotzdem nicht mehr gern Geld holen.

Angst vor Anfeindungen schränkt Bewegungsfreiheit ein

Er meidet größere Geschäfte und Ausflüge an belebte Plätze, auf denen Maskenpflicht herrscht. Er bewegt sich eigentlich nur noch in seinem Viertel, geht in zwei Supermärkte, in denen er das Personal kennt. „Ich frage dann gleich eine Verkäuferin, ob sie mir zeigen kann, wo ein bestimmter Artikel ist, von dem ich weiß, dass er ganz am anderen Ende des Ladens liegt.“

Dann wüssten die anderen Kunden, dass das wohl okay ist, wenn er ohne Maske im Geschäft sei. In andere Läden geht Ridderbusch nur im Notfall, den Bus nutzt der Kieler ungern, weil er sich immer erklären muss – und auch dort sei er schon wiederholt angepöbelt worden. „Arschloch war noch das Höflichste, was ich mir anhören musste“, sagt er.

Rentner fühlt sich seit Monaten isoliert

Ridderbusch fühlt sich isoliert. „Manche Menschen müssen ein paar Tage zu Hause bleiben, ich muss es eigentlich viele Monate, weil ich mir das alles nicht mehr anhören will.“ Er höre immer, dass er Verständnis für die Menschen haben müsste, die ihn angehen.

Muss ich nicht, denn wer hat denn für mich Verständnis? Erich Ridderbusch, Rentner

Er hat jedenfalls keins für Corona-Leugner, die bei Demos dicht an dicht und ohne Maske stehen. Wenn man mit Ridderbusch unterwegs ist, fällt auf, dass er den Mindestabstand lieber etwas großzügiger bemisst als andere. Dennoch ist er in seiner Freiheit eingeschränkt. „Obwohl ich nichts gemacht habe.“

Diskussion um amtlichen Zusatz-Ausweis

Der Rentner wünscht sich einen Ausweis, den er außen an der Jacke tragen kann und der klar zeigt, dass er keine Maske tragen muss. „Für Blinde gibt es ja auch so etwas.“ So weit will der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen nicht gehen. Aber Ulrich Hase plädiert für einen amtlichen Zusatz-Ausweis für Betroffene, auf dem steht: ,,Von der Maskenpflicht befreit!“

Da inzwischen eine längere Tragepflicht zu erwarten sei, ,,müssen wir die ohnehin verletzlichen Menschen von einem durchgehenden Ausschluss an der gesellschaftlichen Teilhabe schützen“, meint Hase. Ihn erreichten immer mehr bedrückende Rückmeldungen von beängstigenden Situationen“, in die Betroffene gerieten, die wegen körperlicher oder psychischen Leiden keine Maske tragen könnten.

Doch die Jamaika-Koalition sperrt sich im Sozialausschuss des Landtages gegen einen Ausweis, den auch die SPD will. Hase soll statt dessen Gespräche mit der Wirtschaft führen, um die Akzeptanz für Ausnahmen zu erhöhen. Aus der Sicht des Landesbeauftragten reicht das nicht aus, um die betroffenen Menschen vor Ausgrenzung zu schützen.

Dass das nicht immer so sein muss, zeigt das Beispiel der Verkäuferin im Papierwarenladen, die sich Erich Ridderbuschs Papiere genau ansieht. „Wenn ich das nicht mache, bekomme ich eine Strafe, das können leicht 1000 Euro werden.“ Und wenn jemand kein Attest vorweise, müsse sie ihn des Ladens verweisen. „Das passiert aber zum Glück selten.“

Wenn jemand ihn nett um die Papiere bittet, hat Ridderbusch damit kein Problem, obwohl er nicht jedem seine Diagnose gern unter die Nase hält. Das muss er auch nicht immer, wie der Besuch auf einem Kieler Wochenmarkt zeigt, auf dem Maskenpflicht gilt. Ridderbusch ist der einzige ohne Mund-Nasen-Schutz – und wird an allen Ständen, an denen er einkauft, höflich bedient. Kein Verkäufer bemängelt die fehlende Maske. Normalerweise spreche er die Menschen an, die keinen Schutz tragen, sagt der freundliche Mann am Fleischwagen. „Aber der Herr hier war nett, und wir halten ja auch den Abstand.“

Auch in den Geschäften muss Ridderbusch weder sein Attest noch seinen Behindertenausweis vorzeigen. In einem Supermarkt spricht er mehrmals das Personal an, in der Apotheke holt er eine Zeitschrift. „Wenn ältere Menschen hier mal keine Maske tragen und sonst wenig Leute hier sind, drücken wir schon mal ein Auge zu“, sagt die Apothekerin, die selbst eine Maske trägt.

Im Reformhaus ein paar Meter weiter bittet die Verkäuferin Ridderbusch, draußen zu warten, bis ein paar Leute den Laden verlassen haben. Die fehlende Maske sei ihr gar nicht aufgefallen sagt sie später. Sonst spreche sie die Leute immer darauf an. Und es gebe auch Corona-Leugner, die sie nicht bedienen dürfe. „Geht ja nicht anders“, sagt die Verkäuferin als eine Frau den Laden betritt – ohne Maske. „Die Dame kenne ich, die hat eine Befreiung.“ Die Frau sucht sich ein paar Sachen aus, und als sie an die Kasse zurückkehrt, erklärt sie, dass sie ein Attest habe. „Wegen eines medizinischen Leidens“ könne sie keine Maske tragen. Welches Leiden das ist, will sie nicht sagen. „Datenschutz.“ Das Attest zeigt sie auch nicht. Die Leute sollten einfach akzeptieren, dass sie keine Maske tragen könne, es sei doch klar, dass sie deswegen keine aufhabe. „Einkaufen wird so für mich zum Spießrutenlaufen.“ Und als sie den Laden verlässt, sagt sie noch, dass eine Kennzeichnung wie sie Ridderbusch oder einen Ausweis wie ihn Hase will, ablehnt. „Da fühle mich mich ja wie mit einem Judenstern.“