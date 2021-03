Bedenken first bei der Nord-FDP

Liberale lehnen Gesetz zur Verwaltungsmodernisierung ab – Land stimmt daher im Bundesrat nicht zu

Avatar_shz von Henning Baethge

04. März 2021, 21:58 Uhr

Im Bundestagswahlkampf 2017 war es ein Lieblingsthema von Christian Lindner. „Digital first. Bedenken second“, warb der FDP-Chef auf Plakaten für eine rasche Durchdigitalisierung der Republik. Aber wenn es heute im Bundesrat beim Votum über das „Registermodernisierungsgesetz“ von Innenminister Horst Seehofer zum Schwur kommt, stellen Schleswig-Holsteins Liberale die Bedenken doch an erste Stelle: Sie lehnen das Gesetz wegen rechtlicher Zweifel ab, obwohl es bei der Digitalisierung der Verwaltung helfen soll – und zwingen die Kieler Jamaika-Regierung, die Zustimmung zu verweigern. Eine Mehrheit wird das Gesetz trotzdem finden.

Mit dem neuen Regelwerk will die große Koalition die von der Finanzverwaltung eingeführte Steuer-Identifikationsnummer eines jeden Steuerzahlers künftig zur generellen Bürger-Identifikationsnummer in allen Behörden machen. „Wird die Verwaltung zunehmend digitalisiert, muss in der digitalen Kommunikation im Interesse der Verwaltung und der betroffenen Personen gewährleistet sein, dass Verwechslungen ausgeschlossen und Datenbestände in den Registern den betroffenen Bürgern fehlerfrei zugeordnet werden können“, begründet CSU-ler Seehofer die Pläne in seinem Gesetz.

Schon im Bundestag hatte allerdings die Opposition Ende Januar gegen die Pläne gestimmt – und zwar nicht nur die FDP, sondern auch die Grünen. Deren Möllner Fraktionsvize Konstantin von Notz äußerte genau wie sein FDP-Kollege „verfassungsrechtliche Bedenken“, da das Gesetz gegen das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts verstoße, das „ein Zusammenführen einzelner Lebens- und Personaldaten zur Erstellung von Persönlichkeitsprofilen“ verbietet.

Doch der grüne Kieler Digitalisierungsminister Jan Philipp Albrecht hält die Bedenken inzwischen für ausgeräumt – auch da der Bund in einer Zusatzerklärung zur heutigen Bundesratssitzung Zusagen für bessere Auskunftsrechte der Bürger und mehr Datenschutz macht. „Wer es mit der Digitalisierung der Verwaltung ernst meint, kann sich nicht gegen den nachgebesserten Entwurf des Gesetzes stemmen“, meint Albrecht.

Das sieht die FDP im Land anders. „Ein Gesetz, das eine Grundstruktur für den gläsernen Bürger schafft, sehen wir sehr kritisch“, sagt Fraktionschef Christopher Vogt. Denn es ermögliche letztlich doch das „zentrale Sammeln von Daten und das Anlegen von Persönlichkeitsprofilen“, das vom Gericht untersagt worden ist. Vogt hält das Gesetz für „einen Bärendienst an der Verwaltung“ – und fordert mit Blick auf „gute Alternativmodelle“ eine „digitale und anwenderfreundliche Verwaltung, die für den Bürger da ist“.