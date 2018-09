Beatles-Impro aus zwei Musikerköpfen

Michael Horn-Antoni und Heinrich Thuy beeindrucken an zwei Klavieren

19. September 2018, 16:52 Uhr

In der ausverkauften Gräfin-Bredow-Scheune begeisterten Michael Horn-Antoni und Heinrich Thuy mit einer Hommage an die Beatles. Die beiden Pianisten nutzten keine Noten, sondern präsentierten Improvisationen der allseits bekannten Grundmelodien.

Klosterprobst Hubertus Graf von Luckner begrüßte die Gäste des Jubiläumskonzerts: „Ein U-Boot ist vor 50 Jahren gestartet, ins Wasser gesetzt von einer Band aus Liverpool, und fährt seitdem um die Welt.“ Gemeint ist das „Yellow Submarine“, denn der Beatles-Zeichentrickfilm hatte seine Uraufführung im Jahr 1968. „Es ist der schönste Zeichentrickfilm aller Zeiten“, findet Horn-Antoni, Kantor von Haselau und Chorleiter der dortigen Kantorei. Mit 15 hatte er seine erste Beatles-Platte, und im Alter von 21 Jahren sah er den Kultfilm erstmals im Elbe Filmtheater in Osdorf. Seitdem lässt er ihn nicht mehr los. „Auch meine Tochter hat die DVD geliebt“, so der Kirchenmusiker.

Grund genug, dem Film anlässlich seines Jubiläums ein Improvisationskonzert zu widmen. Mit an Bord: Heinrich Thuy, Leiter des Kirchenchors St. Peter und Paul Bad Camberg. Während des Studiums in Fulda liefen sich die beiden 1971 über den Weg, seitdem sind sie musikalische Freunde. Diese jahrzehntelange innere Nähe hat zur Folge: Sie verstehen sich blind. Das bewiesen sie auch in der Scheune, wo Horn-Antoni den Flügel und Thuy ein E-Piano nutzte.



Immer wieder fanden sie zusammen





Die Melodie im Kopf, erfanden die beiden die Musik spontan. So startete Thuy „It’s been a hard days night“ mit einem klassischen Lied von Mozart, und gekonnt wandelte sich das Thema durch das Spiel der beiden Musiker in den Beatles-Song. „Piggies“ begann mit Cembalo-Klängen auf dem E-Piano, und wieder fanden die Variationen der Tasteninstrumente zusammen.

„Wenn sie das Lied kennen, erkennen sie es wieder, wenn nicht, haben sie Pech gehabt“, scherzte Horn-Antoni über die Impro-Künste. Doch am Wippen der Köpfe und Füße im Publikum war ersichtlich, dass die Melodien Erinnerungen weckten. „Das Schöne ist“, befand der Haselauer Kantor, „wir wissen beide nicht, was dazwischen kommt, wir haben nur eine vage Idee vom Schluss. Manchmal sind wir selbst begeistert, dass das alles so hinhaut.“

Vom Spiel angetan waren aber nicht nur die Pianisten, sondern auch die Zuhörer. Die sehr jazzige Version von „Can’t buy me love“ mit Boogie-Woogie-Elementen quittierten sie gar mit Bravo-Rufen. Mit dem Beatles-Nachmittag ging die diesjährige Konzertsaison in der Klosterscheune, organisiert von der „Gesellschaft der Freunde des Klosters zu Uetersen“, zu Ende.